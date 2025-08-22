Opinió | des del meu costat del prisma
Deixalles
Als anys seixanta del segle passat les deixalles a Manresa encara es recollien amb carro tirat per cavalls. No va ser fins al segon mandat de l’alcalde Sancliments que les bosses de deixalles es deixen en contenidors. Per cert, que aquell va ser un concurs força problemàtic, atès que CiU a escala de país tenia interessos per una empresa. A la fi el concessionari va ser Fomento de Construcciones y Contratas que fins avui és l’empresa que ho gestiona. La relació de FCC amb la ciutat ha estat sempre correcte amb els estira-i-arronses lògics entre empresa concessionària i administració, però en cap cas es pot dir que hagi estat dolenta, el cost d’aquest servei és del 8% del pressupost municipal.
L’últim concurs l’ajuntament ha demanat tenir contenidors amb targeta i crear àrees de recollida on hi siguin els contenidors de recollida de totes les matèries; orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig. En total prop de 500 àrees de recollida o potser més, atesos els ajustos que es produeixen a mesura que s’implanta.
El primer que s’ha de dir d’aquest sistema és que fa servir als ciutadans com a primers responsables del triatge de les deixalles, fet que necessàriament obliga a la seva col·laboració. L’ajuntament ha repartit prop de 38.000 targetes per obrir contenidors. 38.000 llars són moltes, i com que tots som fills del nostre pare i de la nostra mare hi ha 38.000 maneres d’entendre com s’ha de viure amb societat. És cert que una immensa majoria estem disposats a col·laborar i fem servir els contenidors tal com se’ns va explicar a les xerrades que amb bona voluntat feien l’alcalde i el regidor Huguet per tots els barris, però hi ha una minoria, molt petita que no té intenció de fer-ho. I a partir d’aquí hi ha qui amb molta frivolitat afirma que el sistema no funciona.
Digueu-me quin és el model de servei públic universal que sigui utilitzat en correcció pel 90% de la societat? No se m’acut cap, sempre hi ha aquells que, per les raons que siguin, van en sentit contrari a les normes que ens hem dotat. En aquest cas es pot calcular fent uns números ràpids. Si només hi ha un 10% que no compleix ens haurien d’aparèixer cada dia unes 8 bosses de deixalles a cada àrea. La realitat és que són moltes les àrees de la ciutat que estan completament netes i a excepció d’unes quantes enlloc es veu aquesta quantitat de bosses, per tant, hem de concloure que el sistema és un èxit, i cal felicitar els promotors.
Si el sistema és un èxit, que cal fer perquè la percepció ciutadana millori i per reduir encara més els indisciplinats. La cosa no és fàcil, els irreductibles costen molt de convèncer, però entenc que si tenim contenidors intel·ligents voldrà dir que es pot saber quines targetes no s’utilitzen i, per tant, es pot fer actuacions personalitzades sobre aquests no usuaris del servei.
P.D. hi ha alguns detalls a millorar, per exemple els que tenen bolquers a l’estiu no es poden tenir dos dies a casa, caldria que la targeta els obris el contenidor del rebuig cada dia.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles