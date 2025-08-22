Opinió | tribuna
Societat pal·liativa
A l’estiu, les xarxes socials es transformen en una passarel·la global: és el moment de fer desfilar torsos —i dorsos— bronzejats, somriures filtrats, cossos esculpits a força de gimnàs —o crossfit—, amb un decorat estival de fons que serveix d’atrezzo. Els còctels de colors llueixen tant com les polseres d’hotel tot inclòs, i l’hedonisme s’embolcalla d’etiquetes i hashtags. Res a dir-hi: és l’estació de la desconnexió, dels viatges i del merescut descans. Però també, sovint, són dies en què abaixem la guàrdia davant tot allò que ens incomoda. Això és positiu si és puntual; el problema apareix quan convertim aquesta actitud en estat permanent.
Vivim en una societat pal·liativa: una era marcada per la fòbia al dolor, a la incomoditat i al conflicte, i un culte a l’hedonisme per se. En aquest model social, tot allò que ens pot inquietar és evitat o maquillat fins que resulti agradable. La societat pal·liativa és víctima d’un deliri per la condescendència: tot s’allisa i és polit fins que no faci mal. Res no ha de doldre. I aquí l’esquerra woke hi té molt a veure; aquesta actitud s’ha traslladat a totes les esferes de la vida pública, passant per l’escola o a l’hora d’afrontar els debats polítics.
Passa el mateix amb la salut: la dependència immediata de la pastilla és el mirall d’una societat que no tolera ni el malestar més lleu. No només volem evitar qualsevol dolor d’esperit, sinó fins i tot el dolor físic més trivial.
Durant tota la història, i fins fa poques dècades, s’entenia el dolor com una part inevitable —i fins i tot útil— de la vida. El patiment era un exercici de vida: l’esforç físic, la resistència a la fam, la pèrdua, el dol… tot formava part d’una educació emocional i moral que ens preparava per enfrontar-nos al món. Avui, en canvi, hem desconnectat de la naturalesa de les coses (que sol ser injusta), i fugim de qualsevol molèstia amb la mateixa rapidesa amb què tanquem una pestanya incòmoda del navegador.
Així, quan arriben les vacances, molts prefereixen deixar la política completament de banda. El problema és que aquest silenci temporal sovint esdevé un hàbit permanent: una ciutadania que només participa quan li és còmode, que fuig del debat espinós i que, sense adonar-se’n, deixa espais buits que altres ocupen. El dolor de pensar en el que no funciona —o en el que podria anar pitjor— es tapa amb un «ja s’ho faran» i un mojito.
No es tracta de renunciar al descans. No és la meva intenció aigualir les vacances de ningú amb discursos densos. Però tampoc vull contribuir a la letargia general. Els processos que degraden Manresa i Catalunya no s’aturen a l’agost. Les decisions que afecten el nostre futur no fan vacances, i si nosaltres ens n’apartem massa temps, correm el risc de perdre la veu.
Una societat que només busca plaer i confort acaba reduint la felicitat a una «apatia confortable». En política, això significa viure d’una calma artificial, sense afrontar els reptes que ens corresponen. I potser la incomoditat d’un debat espinós sobre immigració, sobre l’empobriment de les famílies catalanes o sobre el paper de testimonis muts en la mort en directe de la nostra llengua és, precisament, el dolor necessari per activar-nos i mantenir viva la nostra comunitat.
Aquest estiu, gaudim del descans, però no deixem que la desconnexió sigui amnèsia. El soroll de les onades pot conviure amb la veu de la consciència. I potser així, quan tornem de les vacances, no només portarem records agradables, sinó també la determinació de continuar participant, encara que de vegades piqui una mica. Perquè el món s’està endurint i els temps difícils ens agafaran amb la fulla de menta del mojito entre les dents, i aleshores descobrirem, amb un glop amarg, que mentre ens el bevíem, algú ens va robar Catalunya.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles