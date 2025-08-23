Opinió | PEDRA SECA
Els extrems es van tocant
L’estiu polític berguedà ha anat d’un d’assalt lleuger a una parada d’Aliança Catalana a una pancarta antijueva
L’agenda política a Berga entrava en mode vacances amb una mena d’atac o bretolada (segons la ideologia de qui ho valora) d’uns activistes d’extrema esquerra a un tendal de propaganda política d’Aliança Catalana. I sembla que arrenca amb la retirada d’un enorme cartell al mur del castell de Sant Ferran. La bandera de l’estat jueu s’igualava a l’estendard nazi i es podia llegir un «Israel genocida», visible des de lluny. Per col·locar-la, i per tant per treure-la, els hi va caldre nocturnitat i coneixements de treballs en alçada.
Aquests dos fets mostren els dos extrems del país. Ben polaritzats, es refreguen físicament i juguen amb la gravetat dels mots segons si l’afectat és «seu» o no.
Els quatre «joves» radicals (els anys també passen pels membres de col·lectius alternatius) van fer quatre crits als de Sílvia Orriols, van llençar unes octavetes a terra i un d’ells va etzibar una coça justament a un cartell amb la seva cara i el seu lema preferit: «Salvem Catalunya». Un vídeo enregistrat pels agredits des d’un balcó (així ho reconeixen) va fer anar a cadascú cap a on li convenia. Aliança fent escarafalls, els del voltant dels autors traient ferro i a la selva de les xarxes parlant d’un assalt comès per un «secreta», un magrebí i dos més. La pancarta sobre Israel també ha estat objecte de polaritat i controvèrsia fins a la seva recent retirada.
Tan bon punt va aparèixer, visible i rotunda, amb l’estrella de David igualada a la creu gammada dels de Hitler i l’acusació de genocidi, els activistes «d’extrema dreta» (tots els altres partits els hi pengen aquesta etiqueta rebutjada per ells amb vehemència) van denunciar-la per invasió d’un espai públic i reclamant la seva retirada.
Imma Nadal, el cap més visible d’AC a la Catalunya Central va fer un pas més enllà del foc d’encenalls digital i va presentar una instància a l’Ajuntament de Berga.
Un tècnic municipal li va respondre allò que responen sovint: «no és cosa nostra». Però tenia raó. El castell de Sant Ferran és propietat del Consell Comarcal, a on va adreçar la següent instància.
Moisès Masanas, el president, afirma haver-se activat des del primer moment per treure-la, però calia ajuda externa per manca de mitjans d’escalada per part de la brigada. La primera empresa local contactada va rebutjar fer-ho per raons «diverses». Al final la pancarta la van despenjar per quatre-cents euros uns especialistes vinguts de fora. Nadal m’afirma rotunda que és fora gràcies a ells i Masanas és igual de categòric: «quan va arribar la seva petició tot estava en marxa».
Tots mirant al cel per comprovar si plou. Per a uns cau un xàfec i pels altres només són quatre gotes. Per saber-ho del cert s’ha de sortir al carrer i sobretot mirar si el terra és moll.
