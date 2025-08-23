Opinió | amb les garrofes
Les costures es tensen
A principis de juliol, la Cambra de Comerç de Barcelona, presentava l’informe sobre l’economia catalana. El resum seria: l’economia catalana creix, però es tensen les costures. Sense un increment clar de la productivitat, els salaris no podran créixer de manera sostinguda. L’any passat, Catalunya va gaudir d’un rècord d’ocupació amb un creixement del 3,6% del PIB. Però aquest creixement emmascara una paràlisi o decreixement relatiu de la productivitat, situada sempre per sota la de la UE. I això són faves comptades perquè es dispara el turisme i les activitats que hi són vinculades, mentre la indústria necessitaria més inversió i menys burocràcia per poder créixer. Només en aquest cas es podria contenir aquesta tendència a crear ocupació de baixa qualitat i poca productivitat; de créixer en PIB però perdre posicions en PIB per càpita. Aquesta tendència a la balearització de Catalunya, on totes les zones de turisme de massa són les més pobres del país. Una autèntica paradoxa pels territoris que experimenten un boom immobiliari, una inflació del cost de la vida per mor del consumidor turístic que fa que els treballadors de serveis, amb els sous que cobren, no puguin accedir ni a habitatge ni fer front a un cost alt de la cistella de la compra.
Si només ens fixem en les xifres macro, el creixement del PIB de Catalunya el 2024, va superar la mitjana espanyola (3,2%) i també la de la zona euro (0,9%). En un context complicat internacionalment: inflació, tipus d’interès alts, les guerres d’Ucraïna i de Gaza. L’economia catalana s’ha situat amb un PIB, en el primer trimestre de 2025, un 9,7% per sobre del nivell previ a la pandèmia.
Tornem, però al que hi ha la darrera. L’ocupació creix de la mà de la immigració. En només tres anys, Catalunya ha crescut en 358.000 habitants, arribant a superar els 8,1 milions. El 2024 es van crear 92.600 llocs de treball, i es va assolir un màxim històric de 3,8 milions d’ocupats a Catalunya. D’aquests nous ocupats el 85% són persones nascudes a l’estranger. 3 de cada 10 treballadors a Catalunya són nascuts a l’estranger, un percentatge superior al 22% d’Espanya o al 17% de la zona euro. I en quins segments creix l’ocupació? El 51% s’han creat en el sector del comerç, el transport i l’hostaleria, el 34% en el sector TIC i el 21% en el sector públic.
Només un terç estaria en l’àmbit amb productivitat alta. Més de la meitat en serveis amb salaris arran del mínim i, per tant, sense que signifiquin una aportació neta als ingressos de l’Estat i sense que se’ls asseguri un accés raonable a l’habitatge i al consum. Situació en què es troben bona part dels joves de procedència autòctona, que l’avantatge que tenen és la protecció dels pares o avis que gaudeixen d’un nivell de vida superior.
Les dades sobre evolució dels salaris reals els darrers 30 anys són demolidores. Sabem que els estats excomunistes, que partien de molt avall, és lògic que s’hagin disparat. I per això, entre les raons patriòtiques cap societat de l’est vol tornar sota l’òrbita empobridora de Rússia. Ara bé, que en la resta d’estats, hi hagi un estancament en el qual Espanya excel·leix, també explicaria el perquè en absència d’una esquerra seriosa, sigui el populisme d’ultradreta el qui qüestioni la democràcia. En la llista d’evolució salarial, encapçala el bloc de creixement, Lituània amb 290% seguida per Letònia, Estònia, Eslovàquia, Eslovènia fins a Irlanda amb un 60%. En el bloc inferior des de Luxemburg amb 39% fins a la cua ocupada per Espanya amb només un creixement del 2,7% en 30 anys, i Itàlia amb un 0,48%.
Per tant, no és d’estranyar que la classe mitjana i treballadora es pregunti que, tot i els avenços en prestacions socials innegables d’aquests anys, com és que es percebin empobrits. El cost de la vida i de l’habitatge disparats, mentre per comparació les classes populars veuen com turistes i expats tenen accés a allò que ells ni es poden plantejar, són una font de malestar absolutament justificable.
Afegim-hi la dimensió de la bipolarització generacional. A l’Estat, més del 80% dels ciutadans que superen els 74 anys té un habitatge en propietat, i més del 92% el tenen pagat totalment. Més de la meitat dels jubilats tenen un segon habitatge. Des del 2008, els únics que han vist augmentar el seu poder adquisitiu són gent de més de 65 anys. Aquesta situació és fruit de l’escanyament demogràfic que ha concentrat petites herències de propietats assolides per l’estalvi en el treball o l’origen rural de la majoria de les famílies autòctones. També perquè, proporcionalment, el sistema de suport a la jubilació, amb moltes excepcions, és més generós que el de suport a l’emancipació juvenil.
Aquesta realitat i la del model d’ocupació de salaris estancats expliquen el retard creixent de l’edat d’emancipació juvenil, de les més retardades d’Europa. Els joves autòctons hauran d’esperar l’herència d’uns pares que de mitjana viuran més de 80 anys. O sigui que pot ser que els toqui heretar quan ja estiguin jubilats.
