Opinió | EL MIRADOR
El llegat de Víctor Feliu
El llegat que ens deixa Víctor Feliu, després de la seva mort prematura, va més enllà del seu reconegut activisme, com a impulsor de l’associacionisme veïnal al llarg de les darreres cinc dècades i com a sindicalista membre del Sindicat de Pensionistes de CCOO en els darrers anys, impulsant junt amb altres companys i companyes la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran.
El motor d’aquest compromís ciutadà ha estat un concepte de la democràcia que, per a ell, era irrenunciable: el model de la democràcia participativa i deliberativa. Per a Víctor Feliu la democràcia no és un esdeveniment que consisteix a anar a votar cada quatre anys. La democràcia és, sobretot, l’existència de mecanismes reals que permetin als ciutadans i ciutadanes tenir un paper actiu i constant en la presa de decisions públiques. Una democràcia, per tant, en la que es pugui fer el pas d’espectadors a protagonistes, mitjançant mecanisme de participació oberts, com referèndums, consultes populars, pressupostos participatius, assemblees ciutadanes, iniciatives legislatives populars, etc. En definitiva, mitjançant tot allò que fomenti la rendició de comptes per part dels electes i l’intercanvi obert entre governs i societat.
Avançar cap aquest model de democràcia suposa enfortir la confiança en les institucions i millorar la qualitat de les decisions polítiques, al mateix temps que empodera a la ciutadania i evita l’apatia política i el «tots són iguals» que avui predomina en la conversació pública.
Per a Víctor Feliu, la democràcia participativa només era possible sota dues condicions: l’educació cívica i la mobilització popular. L’educació cívica per fomentar el coneixement dels problemes col·lectius, evitar populismes i desenvolupar habilitats democràtiques. La mobilització popular perquè la participació suposa la cessió de poder als ciutadans, cosa que rarament s’aconsegueix per pròpia voluntat de tots aquells i aquelles que el tenen en exclusiva.
Al llarg de les darreres cinc dècades la meva biografia ha estat paral·lela a la del Víctor Feliu amb diferents graus d’intensitat, en funció de les diverses circumstàncies personals, però he tingut ocasió de passar moltes hores al seu costat i puc donar fer que aquest concepte de democràcia ha estat darrere de totes i cada una de les seves accions. Especialment intensa ha estat la relació entre ell i jo aquests darrers deu anys, en el marc del Sindicat de Pensionistes de CCOO i en els treballs de la Plataforma per millorar les condicions de vida de la gent gran de la nostra ciutat. Mai oblidaré les llargues converses amb ell i sobretot, sempre romandrà en la meva memòria el seu exemple d’esforç i perseverança al llarg dels darrers mesos de la seva vida, quan la malaltia ja feia estralls en el seu cos però no en el seu tarannà lluitador.
La rapidesa amb la qual ha actuat la seva malaltia i la parsimònia amb què les autoritats competents es prenen la solució dels problemes, han fet que el Víctor no hagi pogut veure els resultats de la seva darrera lluita per aconseguir una nova residència pública per la gent gran. A nosaltres ens toca continuar-la i oferir-li els resultats quan arribin.
