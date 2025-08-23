Opinió | tribuna
Quan s’acaba el dia de la marmota?
No sé vostès però jo no puc més. Mentalment, és esgotador. ¿Per què tots els estius, per què davant cada crisi o cada horror, vivim com si fos un bucle, el dia de la marmota? Es crema la Mesquita de Còrdova, i a les xarxes no es parla de la pèrdua del patrimoni, sinó que es deixi de dir mesquita i es digui només catedral. Hi ha un genocidi a Gaza i ni mitja paraula de la infància assassinada, només responen de nou que Israel s’està defensant. Estem en l’agost més calorós de la història i el canvi climàtic fa que qualsevol foc sigui devastador, però tornen a dir que és la calor d’estiu de tota la vida. Augmenta aquests mesos la violència de gènere, però responen que els assassins són uns bojos aïllats i no hi ha masclisme.
Venen menors immigrants perquè correspon per llei acollir-los i integrar-los, però tornen a demanar que els expulsin. Es restringeix el dret a la llibertat religiosa, però tornen a donar la llauna amb la idea que ve a envair-nos l’islam. Hi ha una desena d’incendis per tot Espanya, i el debat torna a ser sobre les competències (quan se sap, de sobres, que són de les comunitats autònomes).
Tot és desviar el fons de la conversa per quedar-se en un debat superficial. El fet preocupant és que hi ha un genocidi a Gaza davant una comunitat internacional que no fa més. Que es perd patrimoni cultural perquè les institucions no es dediquen a protegir malgrat tenir advertències tècniques. Que les dades demostren que els immigrants no han generat una onada de delinqüència ni venen a envair-nos. Que els crims masclistes es produeixen per falta de protecció a les víctimes que deixa via lliure als agressors. I que hi ha incendis forestals als quals no s’arriba per la precarització dels seus professionals, privatitzacions que provoquen descoordinació, nul·la gestió i per reduir pressupostos en la prevenció.
Tot són problemes que tenen solució, perquè les expertes i els experts ho han advertit abans que passés. Ja se’n va advertir un estat d’Israel sense límits contra Palestina amb resolucions que van quedar en un calaix. Ja es va advertir de les conseqüències del canvi climàtic o dels crims masclistes però es vota els seus negacionistes. Ja es va advertir de la falta de gestió davant els incendis forestals però un es fa el desentès a les propostes. I mentre uns insensats tuitegen afegint llenya al foc i fomentant odi i desinformació, hi ha gent que es queda sense casa, arruïnada o que mor per un incendi, immigrants que reben pallisses, dones assassinades o patrimoni cultural amb danys irreversibles. Les retallades en prevenció i en sensibilització tenen conseqüències, perquè quan el mal ja s’ha produït s’arriba tard.
Tots els estius igual. Un dia de la marmota perquè hi ha gent que s’empassa les notícies falses, vota els que retallen o prenen decisions nefastes, calla davant els que menteixen i mira cap a un altre costat quan el problema està a sobre. I aquest estiu passarà igual, així que anem directes a repetir la mateixa tragèdia.
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar
- Oasis del Solsonès per gaudir del darrer sospir de l’estiu
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Els 5 aliments que s'han d'eliminar de la dieta per perdre pes