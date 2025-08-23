Opinió | EVANGELI
Jaume Torras
Quins seran els primers i quins els darrers?
En el món actual en molts ordres de la vida hi ha persones que pretenen ser els primers, això ho veiem molt clar sobretot en el món de l’esport, però si hi pensem una mica, veurem que també passa en els altres camps de l’activitat humana. També hi ha persones que arriben a ser els primers en determinats aspectes quasi sense haver-s’ho proposat, senzillament seguint la seva vocació o afició han arribat a ser els millors en aquell aspecte concret.
Respecte als motius que empenyen les persones a ser els primers, a excel·lir en una determinada activitat, podem fer-nos diverses preguntes, què els hi empeny?, per aconseguir què?, amb quina finalitat?, etc. A aquestes preguntes hi ha multitud de respostes, des de la satisfacció personal fins a objectius megalòmans de poder per dominar fins a ... passant per molts altres objectius, per exemple guanyar diners, fer rècords, per presumir davant dels altres, per poder ser útil a la societat, etc.
Podem buscar exemples en molts àmbits: la política, les arts, l’esport, l’economia, l’ecologia, les ciències, l’atenció a les persones i col·lectius més vulnerables i en molts altres rams de les activitats humanes. Si hi reflexionem una mica, en cada un d’ells hi trobarem persones que van al davant, que tiren el carro, alguns molt populars i mediàtics, altres molt discrets i fins i tot gairebé desconeguts. Quins són els valors, quines les actituds que sobresurten en el fer d’aquestes persones?
L’evangeli d’aquesta setmana acaba amb una afirmació de Jesús: «hi ha darrers que seran primers i primers que seran darrers». I, quin és el criteri per determinar quins seran els primers? Ho diu per exclusió amb la frase «aparteu-vos de mi els que heu obrat el mal». Queda explícitament clar que seran primers els que obren el bé.
També ens diu que no és pas fàcil i ho explicita amb la frase “esforceu-vos a passar per la porta estreta”. No vol pas enganyar la gent, sap perfectament que obrar el bé en aquest món ple d’interessos egoistes, comporta lluitar-hi en contra, dedicar-hi temps i esforços, córrer riscos i fins i tot jugar-s’hi la vida, tal com els ha passat als periodistes que a Gaza s’esforçaven a fer ben feta la seva feina, i a tants d’altres.
L’evangeli també diu, abans de l’afirmació final: «a vosaltres us trauran fora i vindrà gent d’orient i d’occident, del nord i del sud i s’asseuran a taula». A vegades ens creiem que nosaltres som els bons, que ja complim, que no fem pas mal a ningú, però, ens esforcem a fer el bé? Hi ha gent molt diversa que treballa fent el bé, no importa ni l’origen, ni el color de la pell, ni les seves creences religioses, ni la classe social a què pertanyen, ni ...
Els passos a fer són, primer conèixer –la situació, activitat, persona– per passar després a l’estimació –l’amor és el motor bàsic i necessari– per concretar-ho en l’acció de fer el bé. El que compta és passar pel món estimant i, en conseqüència, fent el bé.
D’altra manera estaria el món si les persones fóssim capaces de viure seguint el model que Jesús ens proposa a l’evangeli!
