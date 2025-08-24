Opinió
La generació condemnada
Hem nascut a partir del 2000 i la paraula crisi es va instaurar al nostre vocabulari diari des que tenim memòria. Ara ja som grans i hem vist que en la generació dels nostres avis només treballava una persona dins la unitat familiar i tenien una casa i una segona residència a la platja o a la muntanya per anar-hi als estius.
Els nostres pares, en canvi, ja treballaven tots dos i molt pocs es poden permetre mantenir un segon immoble (que no fos herència de la generació anterior), però sí la casa en propietat. Ara que és el nostre torn, ni pensaments de comprar un lloc per viure abans d’arribar a la trentena (sense l’aval i la generosa ajuda d’uns progenitors benestants). La taxa d’emancipació juvenil s’ha reduït a Catalunya fins al 17, 6% i a un 15,2% al conjunt de l’Estat, això tenint en compte que els organismes que s’encarreguen de fer els estudis que ens donen aquestes dades consideren joves les persones de fins a 29 anys. No dic pas que una persona amb 29 no sigui jove, però allargar la «joventut institucional» serveix per poder demanar ajudes durant més temps, però també per fer eternes unes condicionals laborals i de vida que serien inacceptables per persones de mitjana edat. Un estudi recent ha confirmat que els catalans estem pagant els lloguers més cars de la història perquè hi ha més demanda que oferta i els que van ser a temps de comprar un pis quan es podia fer, pugen els preus per treure més rendibilitat de cadascun dels seus immobles. Un negoci rodó. En gairebé totes les províncies de l’Estat s’han registrat preus rècord, el metre quadrat es paga de mitjana a 15 euros al mes, fet que confirma que cada cop és més complicat trobar un sostre on viure en condicions dignes. Amb una cerca ràpida a Idealista qualsevol persona que busqui pis pot corroborar totes les dades desesperançadores que donen els estudis.
Tot i que cada vegada hi ha més campanyes institucionals per promoure l’emancipació, com el bo de lloguer jove o el préstec d’emancipació, són engrunes que no alimenten la bèstia del problema de l’habitatge, que obliga un jove que viu sol a destinar més del 90% del seu sou en el seu lloguer.
