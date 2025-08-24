Opinió
L’extraordinària parella
Saben qui són en Marc i en Jan Buxaderas Escolà? Doncs caldria, perquè el dissabte vinent al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa, aquesta extraordinària parella serà l’encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major que enguany, a més de solemne pel marc on es desenvolupa, segur que serà únic i excepcional per la dimensió humana i artística dels oradors.
El Marc i el Jan, amb 26 i 24 anys respectivament, nascuts a Aguilar de Segarra, com sempre esmenten ben cofois, són germans de sang i d’escena; el Marc, que va néixer amb una paràlisi cerebral tetraplègica espàstica, ha emprat la seva discapacitat per posar damunt l’escenari les seves increïbles capacitats, convidant a l’optimisme i reivindicant la inclusió per a la diversitat funcional; ha portat el seu monòleg «Spasticity, posa un discapacitat a la teva vida», on ell mateix comença explicant que algunes de les seves neurones haurien d’anar de festa o a fer un cafè i encara les busca, per teatres de tot l’estat; com a actor de la companyia Escenaris Especials ho ha petat fent temporada al TNC i al Mercat de les Flors, amb l’excepcional «Mare de sucre» i «Fantastic Ramon», ambdues de la Claudia Cedó.
En Jan va debutar als tretze anys a l’escenari del Tívoli de Barcelona, actuant a «Sonrisas y lagrimas», després vindrien alguns papers en sèries de TV3, la participació en la gira de «La cabra, o qui és Sylvia?2 al costat de l’Emma Vilarasau i en Jordi Bosch, i el salt a Madrid per esdevenir un dels noms més importants de l’escena del musical, fent papers protagonistes a «Grease», «Mamma Mia» i «The Book of Mormon», que li han valgut nombrosos premis de crítica i públic.
Alguna neurona del Marc potser es va escapar, però els gens s’hi van ben instal·lar, perquè els dos germans comparteixen una singular capacitat per l’esforç, la superació i l’optimisme davant la vida; capaços de fer allò tant difícil, que no es pot fingir ni improvisar, d’il·lusionar i engrescar.
En una entrevista que li va fer la periodista Aina Font, en Jan va dir que el teatre musical hauria de ser medicina per l’ànima; estic convençut que el pregó de dissabte injectarà una bona dosi de vitamina a la ciutat. Personalment, fa un temps, vaig tenir la sort de fer una llarga entrevista al Marc; ja en sumo un bon grapat a tota mena de persones extraordinàries, per a mitjans escrits, radiofònics o audiovisuals, i de totes en guardo algun record; el de la d’en Marc és que quan vaig sortir de casa seva a Manresa, la meva cara mostrava un somriure, la ciutat se’m feia més simpàtica i la vida tenia un color més viu; després del pregó vostès experimentaran, com a mínim, les mateixes sensacions d’entusiasme i el contagi de les ganes per gaudir d’una inclusiva i gran festa major.
