Opinió
L’incansable Víctor Feliu
El vaig conèixer veient-lo a passar. Passava corrent, sempre. Me’l vaig anar creuant, ell sempre corria i jo pensava, i aquest, on va? O d’on ve? Primer em vaig mig equivocar en creure que només era un esportista entrenant, on algú amb molt temps lliure per anar corrent com un esperitat i amb estil propi a ritme de fúting per carreteretes de la comarca. Perquè ell corria per la comarca. Després vaig saber que aprofitava el trajecte de tornada de la feina a casa, des d’Artés a Manresa, per tornar corrents. Sempre em va fascinar la seva tenacitat. I al final ho vaig entendre: Víctor Feliu era un corredor de fons. Però no era només un corredor de fons esportista, i penso que potser córrer era el de menys. Ell era, també i sobretot, un corredor de fons de les causes socials. Sempre de les causes justes. Un lluitador infatigable, incansable i èticament rigorós. Un defensor de màxims de qui saben que si no arribes a meta és com si, potser, no hagis fet la cursa. I Víctor Feliu les curses de les causes les duia inquebrantablement fins al final. Ho saben al seu barri, a tots els barris, a les federacions dels barris. A les plataformes socials i als grups reivindicatius. De fet ho saben a tota la ciutat de Manresa on la petjada de Víctor Feliu és de les que marquen camí i exemple i energia no només per continuar endavant sinó obstinació de la bona per arribar fins al final. Infatigable lluitant per millorar la seva ciutat. Sempre «molestant» com solen molestar sempre les causes justes dels dèbils davant dels poders a qui, Feliu s’hi ha enfrontat sempre. Amb la pausa dels dièsel, la discreció del corredor de fons i la resistència dels que saben que la cursa és llarga i que cal arribar a bon port. En Víctor Feliu sempre m’ha «cansat» només de veure’l. I quan dic «cansat» és un elogi, no un retret. Per pura enveja, per pur mestratge. Però que no descansa mai, el Víctor Feliu? D’ell hem après a no abaixar la guàrdia i a no deixar-nos comprar ni engalipar pels de dalt. Ara també m’han entès. En Feliu ha estat sempre un gat vell. Amb aquella mirada seriosa – si, la tenia – que feia estar sempre en guàrdia perquè ell estava sempre atent i en guàrdia. Desconfiant i amb raó i en guàrdia. Crec que córrer li donava perspectiva, el feia ser lliure per pensar i idear i planificar estratègies per millorar les coses de tots. En una ciutat poc avesada als lideratges incansables, la silueta permanentment en moviment de Víctor Feliu l’erigeix en un referent que farem bé de seguir i reivindicar si volem ser i viure millors. Ja se’t troba a faltar, Víctor, ara que tanta feina seguim tenint i ara que en la teva darrera etapa vital havies posat els focus en l’assignatura pendent de la gent gran. Gràcies, Víctor Feliu per córrer tant per nosaltres. Ens costarà més sense tu. No és només que ens costi d’atrapar-te- És que no ho aconseguirem mai.
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- La raó per la qual no coincideix la velocitat que marca el cotxe amb la del GPS
- La Cerdanya recorda als turistes que no tot s'hi val a l'entorn rural
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa