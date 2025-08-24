Opinió | De reüll
Piròmans
Una part de la Península Ibèrica lluita contra les flames d’uns incendis que, en alguns moments, han semblat que no tenien aturador. Alguns d’aquests incendis són els que els especialistes qualifiquen de sisena generació: són d’una voracitat extrema, es connecten amb l’atmosfera, poden generar pirocúmuls molt violents i són molt difícils d’extingir directament. Són una nova evidència que el canvi climàtic és una realitat amb la qual hem de conviure, mentre encara hi ha negacionistes que continuen ridiculitzant l’escalfament global amb arguments de barra de bar.
Alhora que una part del territori espanyol es consumia per les flames desbocades i alguns ciutadans havien perdut tots els seus béns materials i havien vist perillar la vida, alguns polítics es dedicaven a buscar responsabilitats en els altres, tot espolsant-se les pròpies en la gestió dels incendis.
Les tres comunitats autònomes afectades —Castella i Lleó, Galícia i Extremadura— són governades pel PP, i dirigents d’aquest partit no han fet cap mena d’autocrítica sobre la manera com han gestionat els recursos disponibles per fer front al foc, sinó que han posat el focus en el govern central, criticant l’executiu espanyol per no ajudar-los prou.
Es repeteix la història. El mateix que va passar a València amb la DANA es reprodueix ara en els incendis forestals, amb la diferència que al País Valencià hi va haver més de dos-cents morts. Però el discurs del PP és el mateix: criticar el govern central i Pedro Sánchez, i no reconèixer cap error dels seus governs autonòmics.
En aquest ambient, Elías Bendodo, vicesecretari de coordinació autonòmica del Partit Popular, va arribar a qualificar la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, de “piròmana”, després que aquesta critiqués la gestió dels incendis per part dels governs autonòmics del PP de Galícia, Castella i Lleó i Extremadura, acusant-los de demanar ajuts “tard i malament” i de fer peticions “impossibles” amb finalitats polítiques.
Tot plegat no diu gaire a favor d’una classe política que hauria de fer pinya per intentar resoldre les catàstrofes, en lloc de mirar si pot carregar les culpes a l’adversari i dissimular les pròpies incompetències. Els ciutadans afectats no es mereixen l’espectacle que s’ha donat ni, molt menys, haver de fer front als incendis amb els seus propis recursos perquè els serveis públics, insuficients i poc preparats, no hi eren.
