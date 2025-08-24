Opinió | TRIBUNA
Jordi Mercader
Un Pujol de cine
La rehabilitació de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol està en marxa des de fa mesos. El judici per associació il·lícita i blanqueig de capitals contra ell i la seva família començarà el 10 de novembre i potser allà s’aclarirà alguna cosa. Encara hi ha temps per a nous exercicis de commiseració. L’últim, la pel·lícula Parenostre, és un compendi de la tesi que TV3 ha anat picant des del 2014. A saber: Pujol, heroi de la resistència en el franquisme i deus ex machina de la reconstrucció nacional, és víctima d’una cacera judicial per part del pèrfid Estat espanyol per intentar frenar el procés, aprofitant una relliscada fiscal de l’atrafegat pare de família i l’ambició de riquesa dels seus fills.
El melodrama és pèssim. Tan sols conté una fogonada cinematogràfica, protagonitzada pel personatge de mossèn Ballarin. El capellà amic, fumant un havà, li ve a dir a l’afligit expresident: bé, sí, Jordi, aquesta és una història d’amor pel país i per la família, però també pel poder. El guionista es va oblidar d’arrodonir la frase amb una referència a l’error comès per la família Pujol-Ferrusola, al pensar que tenia patent de cors per enriquir-se sense miraments per ser el pare qui era, com si el país li degués una mica més que el bon sou que percebia.
Imagino que per conèixer la versió de Pujol caldrà esperar al llibre que ja deu tenir escrit i que un editor fidel custodia. En el relat d’aquest afer grinyolen moltes coses. Una, la tesi de considerar-ho una actuació de la policia patriòtica del PP per torpedinar el procés. Que el comissari Eugenio Pino va maniobrar contra la família Pujol ja ha sigut sentenciat amb un any de presó.
No obstant, els espies de Villarejo havien de procedir de la Lluna per creure que Pujol tenia res a veure amb el procés o que el seu processament espantaria els obcecats dirigents independentistes. Pujol sempre va ser acusat per l’independentisme històric de ser un llast per a la causa. Tot Catalunya estava al cas d’aquesta discrepància.
