Opinió
El Víctor era molt més que «un torracollons»
Entremig de tanta misèria moral com es dona en les classes dirigents que condueixen el món d’aquí i el de més enllà, aquesta setmana ha destacat en l’àmbit local l’agraïment pòstum a un ciutadà compromès amb l’esforç de molts d’altres per a aconseguir una societat justa i solidària. Un ciutadà més dels que encara resten dempeus plantant cara a tot el que pugui identificar-se com injustícia en qualsevol escenari proper o allunyat, perquè la distància és mínima quan l’arbitrarietat es manifesta implacable. Víctor Feliu Ferrer, activista social manresà, formava part d’aquesta consciència compromesa que es manté activa arreu, arreu, malgrat els esforços dirigents per fer-la descarrilar cap a opcions allunyades dels valors on es van conrear drets fonamentals, avui menyspreats. Víctor Feliu ha estat reconegut com un ciutadà de tenacitat admirable per tots els qui el van tractar, gaudir o suportar. Per als qui el compartien en comunitat reivindicativa era una formiga treballadora, incessant en la seva requesta de millores socials. Per als qui van haver de suportar les seves reclamacions era un corcó (una mena de formiga, també) que no parava de donar brasa argumental a les seves exigències. Per a molts era «un torracollons» en definició ben encertada, si contrastàvem la trajectòria del Víctor combatiu. Però ben pocs li negaran la implicació social i, en el fons, li envejaran la fermesa dels seus convenciments. Com el tremp de la seva manera de fer i de ser, per exemple, amb la imatge que transmetia veient-lo a la carretera en cursa maratoniana diària per tornar a casa des del lloc de treball un cop acabada la jornada laboral (quan la salut el va avisar que ja n’hi havia prou, ens va entendrir a tots amb un escrit en què explicava que un guàrdia civil el va socórrer i salvar la vida el dia que un infart el va desplomar a la vorera de la caserna de Manresa). Víctor Feliu destacava en exigència de drets i defensava el seu pensament al carrer, a les entitats, o en articles on s’evidenciava el seu tarannà d’agitador social. La majoria dels seus escrits finalitzaven amb un signe d’admiració («Prou guerres!»; «Conclusió final: si als imputats se’ls permet mentir en la seva declaració, ja està tot dit!»; «Quantes injustícies i contradiccions té aquest desconcertat món!»...), que no expressaven cap admiració, sinó contundència al final en la seva denúncia. Acabo amb el títol de l’article publicat el 8 de març, contundent en la seva interrogació: «I la residència, què?». Fora bo que aquells qui ara expressen desitjos que la darrera lluita de Víctor Feliu es faci realitat ben aviat, recordin el seu nom quan sigui l’hora de batejar-la. Ho deixo escrit, no fos cas que es repetissin d’altres oblits vergonyosos.
