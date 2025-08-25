Opinió | ESCALFA QUE SURTS

David Bricollé

David Bricollé

Sentenciar els clubs petits

Ho sé de primera mà de l’hoquei patins. Ho desconec d’altres esports, tot i que m’arriben veus que en alguns es repeteix aquesta situació. Federacions com la catalana de patinatge s’han entestat a exigir titulacions a tots els entrenadors que porten equips, des de la base més base. Potser dit només així, més d’un pensarà que tenen tota la raó i que és del tot positiu. Certament, ho sembla. No dubto que garantir la millor formació possible per als que qui des de la banqueta conduiran equips en competició és una sana i comprensible aspiració. D’entrada, però, hauria de ser problema i preocupació dels clubs aconseguir que els seus tècnics tinguin la millor capacitat possible per transmetre els fonaments del seu esport. La cosa es complica quan aquesta titulació és obligada sota pena de multa als clubs quan no la poden acreditar en un partit oficial. Encara es complica més quan el procés per a l’obtenció de la titulació en qüestió (reitero, obligada), des del nivell més baix, es tradueix igualment en cursos presencials en seus distants; d’un nombre d’hores més que considerable (per a gent que treballa o estudia, o totes dues coses alhora) i a uns preus no precisament econòmics. I tot plegat és la demostració d’un profund desconeixement del que és la realitat. Tan diversa i variada que fa que mesures de caràcter general esdevinguin un greuge. Desconeixement (si no és així, no ho entenc) del fet que molts equips poden tirar endavant gràcies a joves (generalment jugadors o exjugadors) que fan d’entrenadors per donar un cop de mà, per amor al seu club, no pas per fer carrera ni per guanyar-s’hi la vida o complementar-la. Potser (només potser) en aquesta exigència hi ha un afany recaptatori, digueu-me malpensat. Però és pa per a avui i gana per demà. Molts clubs petits no trobaran entrenadors titulats o no en podran assumir el cost. Conseqüència? Plegar veles. Menys clubs, menys fitxes, menys afició. I, en aquest cas, menys hoquei.

