Finals de relacions
Com s’acaba bé una relació? Doncs, sincerament, no ho sé. Crec que és complicat establir un dogma. No hi ha cap tècnica que garanteixi al cent per cent un final feliç. De manera que, potser hauríem de preguntar com podem finalitzar una relació sense que cap part en surti malparada. Tot i que intueixo que la resposta no és fàcil.
L’habitual en una relació és que, sobretot al principi, es desenvolupi sota paràmetres d’il·lusió, desitjos, esperança i moltes expectatives. S’obre un món desconegut que altera les hormones i, per descomptat, el cervell. En aquesta fase de bogeria temporal el raonament deixa d’existir i tot són emocions, tant fa l’edat, projectem i aquesta projecció genera una energia tan positiva que ens absorbeix. És un caos emocionant, i excitant, que ens manté vius i alts de dopamina.
En canvi, els finals d’una relació són tot el contrari, possiblement hi hagi desengany, de vegades disgustos, alguna decepció, també una alta dosi de tristesa i, gairebé sempre, molta frustració pel que podia ser i no va ser. Gestionar aquests estats emocionals resulta complex.
Ara que estic en unes dates en què disposo de més temps lliure, per això són les vacances, veig amb freqüència a les xarxes socials molts reels i posts que parlen d’aquest tipus de situacions com superar o sobreviure al final d’una relació?
D’entrada, sembla que la tecnologia actual té els seus avantatges, ja que, sense moure’ns de casa, ens permeten una teràpia barata. Encara que tinc certs dubtes que sigui efectiva. Això sí, proposen coses, de manera que cadascú dona la seva opinió i consells, i tu ets lliure d’escollir el que et sembli més convenient. És un bufet lliure de gurus perquè escullis el plat que més t’agradi de la carta del desamor.
Qüestiono el sentit d’algunes frases que formen part de l’usuari habitual. Aquí van alguns d’aquests clàssics; «sobretot cuida’t molt», «qualsevol cosa, ja ho saps, compte amb mi», «podem seguir sent amics», «em quedo amb el bonic», «et desitjo el millor», «et mereixes algú millor que jo», «has estat i seràs una persona important en la meva vida», «no ets tu, soc jo», «ets el millor que m’ha passat», «sempre seràs l’amor de la meva vida», «ho faig pel bé dels dos», i, per descomptat, no pot faltar el top «necessito un temps o necessito més espai».
Aquestes frases són útils? No tinc la sensació que acabin de funcionar quan es dona el fet. Em sembla que pràcticament totes són innecessàries i superficials. Quan una relació s’acaba el que menys apeteix és escoltar qualsevol d’aquestes frases. Probablement es diuen per cortesia o educació, però dubto que portin acompanyat el sentiment que descriu el text.
Tot i que, el cert, és que són una forma habitual de tancament i comiat de moltíssimes relacions. Soc de l’opinió que en la majoria de les ocasions la persona que utilitza alguna d’aquestes frases no la fa servir per satisfer l’altre, sinó més aviat per a un ús propi. La manifesta perquè li generi la seva pròpia tranquil·litat mental, deixa anar la frase per autojustificar-se i, així, es queda en pau. Són frases sense contingut que busquen l’autocomplaença.
Penso que les persones som especialistes a complicar-ho tot. Ja sé que costa dir-ho i segur que és dur d’escoltar, però un «ho sento, no soc feliç, adeu» seria un bon exemple d’una forma directa, clara i sense floritures de posar un punt final. No busca justificació, només manifesta i no fereix.
De vegades dificultem situacions sense que cap necessitat. L’autojustificació, o l’autocomplaença, no crec que siguin un bon camí per un final correcte. Si al principi d’una relació hi va haver un respecte mutu aquest s’hauria de mantenir també en el seu final. Siguem Smart People.
