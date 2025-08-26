Opinió | a tort i a dret
Quan anàvem a l’Atlàntida
No deixa de ser xocant que unes sales de cinema tancades fa només tretze anys ja formi part de la «Manresa desconeguda» a redescobrir durant la festa major. Aquest any l’excursió pels secrets manresans, que fan delir un munt de gent, passa pels escenaris de les brutals detencions d’octubre de 1975 i pel que queda de l’Atlàntida i del Catalunya, aquells cines que portaven la gent Passeig amunt fins més enllà de la Farola. La clausura de les pantalles, anunciada com a «provisional» però ben definitiva, es va fer pública el 27 d’agost del 2012 (demà és l’aniversari) i en Jordi Padró, darrera baula de la nissaga dels Padró dels cinemes, va afirmar que «a ningú li sap més greu que a mi». M’inclino a creure-ho, perquè si el complex va arribar a aquest punt crític va ser perquè a la ciutat no l’importava el suficient. La dinàmica ciutadana i comarcal havia fet seva la tendència general a passar les tardes de cinema i crispetes als multisales dels polígons comercials i anar abandonant les sales urbanes. El Bages Centre dels Trullols, de la mateixa empresa, va ser una competència insuperable, i l’adeu-siau completava un procés que en pocs anys havia anat acumulant els tancaments. Havien quedat enrere aquells temps en què gent de totes les edats gastaven sabates per l’empedrat els diumenges a la tarda. Per aquells anys recordo haver estat membre d’un ramat de joves que ens trobàvem havent dinat i dèiem: on anem?, que significava: quina pel·lícula és interessant? L’hemeroteca diu que el diumenge 7 de gener de 1979 es podia triar entre les següents sales i títols (conservo els noms originals): Apolo, La cárcel caliente (eròtica); Atlántida, El triángulo diabólico de las Bermudas; Cataluña i Avenida, La batalla de Berlín i Donde hay patrón; Conservatorio, Este oscuro objeto del deseo; Goya, Fantomas vuelve i Regreso a las minas del rey Salomón; Kursaal, Spider-Man el hombre araña i El gran golpe en el año santo; Olimpia, Fibra de valientes i Ecos; Loyola, La cenicienta i Pies grandes. En total, nou sales, la meitat d’elles incòmodes i amb mala qualitat d’imatge i so, projectant tretze pel·lícules, amb ben poques estrenes. Era el que hi havia. Plantar-se davant el número 1 del carrer Bonsuccés, avui una escala de pisos, i dir que «per aquí s’entrava a un cine que passava pel·lícules d’erotisme cutre», això sí que seria una immersió en la Manresa desconeguda per a moltíssima gent.
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles