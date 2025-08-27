Opinió | VIST I NO VIST
Montpeller i Nimes
Montpeller està documentada des del 985. Té una població d’uns 315.000 habitants. Va ser important amb la creació de la Senyoria de Montpeller fins a començaments de la segona meitat del segle XIII, quan ja estava integrada a la Corona d’Aragó. Dels cognoms occitans en deriven molts de catalans, essent el més repetit Guillem, un dels principals carrers de la ciutat. Una placa del nucli antic recorda el naixement de Jaume I: «Ací, la nit de l’1 al 2 de febrer de 1208 nasqué Jaume I el Conqueridor. Rei d’Aragó, Mallorca i València. Comte de Barcelona i d’Urgell i senyor de Montpeller. Fill de Pere II de Catalunya-Aragó i de Maria de Montpeller.» En el seu testament, aquest territori va entrar a formar part del nou Regne de Mallorca fins al 1349 en què Jaume III se’l va vendre al rei francès. Cal remarcar el 1180 la creació d’una Escola de Medicina, la més antiga d’Europa. El 1285 es crea la Universitat de Montpeller, que engloba la facultat de Medicina. El 1970 s’amplia amb Tecnologies, Humanitats i Ciències: és una de les ciutats universitàries de França. La Catedral gòtica meridional de Sant Pere és del segle XIV. Al nucli antic, observem l’Arc de Triomf, l’estàtua de Lluís XIV, el passeig Peyrou i l’aqüeducte de Sant Climent del XVIII. A l’extrem, el centre neuràlgic amb la plaça de la Comèdia, el teatre, l’òpera i l’estàtua de les tres gràcies. Fa cantonada amb l’esplanada Charles de Gaulle, on hi ha el Museu Fabre i un parc amb els Jardins del Camp de Mart, on hi havia hagut la Ciutadella, avui Liceu Jofre. A l’altre extrem, hi ha el polígon d’Antígona, obra de l’arquitecte Ricard Bofill, amb un gran centre comercial i una nova barriada fins al riu Les. Com àrea metropolitana, la ciutat arriba al mar, mitjançant el complex La Motte.
Nimes ve de Neumasus, una divinitat celta femenina. Té uns 150.000 habitants. Va anar creixent i en època romana va llatinitzar el nom: Colònia Augusta Nemausus. Al peu de la Via Domitia, que anava de Roma cap Hispània, passant per Narbona, important a l’època. A partir del segle I, amb Octavi August, es fa una gran romanització del paisatge, construint temples arreu, carreteres i aqüeductes de gran monumentalitat, com El Pont del Gard, l’aqüeducte existent més alt d’Europa. Servia com a camí de vianants i via d’aigua. Cal remarcar, la torre Mahna, construïda sobre un edifici preromà i el temple de Diana. L’any 100 es van fer les Arenes amb un amfiteatre que té dos nivells, amb columnes adossades i capitells d’època. La catedral romànico-gòtica és petita i estreta, dedicada a sant Castor. En època medieval va formar part del comtat de Narbona. La Maison Carrée, rectangular, és un temple romà dels primers anys de l’era cristiana, referent de l’arquitectura romana antiga. Del 2006 al 2010 s’hi van fer treballs de neteja, per canviar-ne l’aspecte: de la foscor dels llibres d’història de l’art a la blancor actual: la plaça és més petita del que havia estat el fòrum. Al seu costat s’hi va construir el Carrée d’art, de Norman Foster, especialitzat en art modern i fotografia. Els jardins de la Fontana, amb fonts i escales, del XVIII, són d’un estil neoclàssic romàntic. Al seu lloc hi havia les restes d’un antic teatre romà. Dels jardins de la Fontana surt un ampli carrer, amb terrasses de cafès a banda i banda, amb un canal al mig, que és el que queda de la canalització d’una séquia existent abans de l’aqüeducte per fer arribar l’aigua a la ciutat.
