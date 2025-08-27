Opinió | només és una idea
Secrets de la teva playlist
¿Quanta gent a qui demanessin que fes pública la relació de cançons que ha escoltat més durant el darrer any resistiria la temptació de fer trampa i decorar una mica els seus gustos? Segur que, en molts casos, qualsevol similitud entre la llista mostrada i la real seria pura coincidència. Sobretot, si els interrogats fossin personalitats públiques.
Per això ha tingut molta gràcia l’acció d’un hacker de guant blanc anomenat Tim (Riley Walz, un enginyer de 23 anys) que va investigar les playlists d’Spotify, aquestes llistes que podem elaborar per reproduir temes prèviament seleccionats. Com que l’empresa anima a compartir-les, sembla que el seu nivell de protecció era molt baix. El tal Tim ja ha tingut notícies dels serveis jurídics de la plataforma, però continua mantenint oberta la pàgina on exhibeix els seus descobriments: amb tota la intenció, l’ha batejat com Panama Playlists.
Les revelacions no tenen un enorme interès per a nosaltres perquè moltes de les personalitats espiades són poc conegudes aquí. Tampoc en són gaire molts dels artistes. Des de l’eclosió del hip-hop comercial, les llistes d’èxits americanes són molt diferents de les europees. Tot i així, descobrim que el llefiscós vicepresident, JV Vance, té una llista amb Backstreet Boys, Justin Bieber i One Direction, per exemple. Ningú no esperava que tingués uns gustos de gran saviesa i sofisticació, però segur que li hauria convingut més que se li descobrís una gran afició al country d’arrels profundíssimes.
En general, els hackejats no destaquen per la seva formació melòmana. Però és el que hi ha. Com diu un dels espiats, «hi ha el clixé que hem d’escoltar música indie d’aquesta que només sona als bars hipsters; al món real, els Top 40 són al Top 40 per algun motiu».
Efectivament. Altra cosa és que et puguis fer responsable de les playlists que consten com a teves. Em pregunto si aquestes personalitats no tenen fills i filles que comparteixen el seu compte i fan les seves pròpies llistes, tantes que ja no hi ha manera de trobar les teves. Deu ser que tenen calés de sobres i cada membre de la família disposa de la seva pròpia subscripció. No és el meu cas. A casa en tenim una i la compartim. Si m’espien, en realitat no m’estaran espiant tant a mi com al meu fill i la meva filla, que tenen gustos excel·lents que tinc la vana pretensió d’haver ajudat a formar, però no són exactament els meus. Per cert: el mes que ve, la tarifa passa de 10,9 a 11,9 euros. I d’aquella presentació inicial tan neta i elegant ja no en queda ni rastre. Ara sembla un fulletó d’ofertes de menjar congelat.
