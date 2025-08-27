Opinió | TRIBUNA
La Taxonomia Europea
Durant molt de temps, el concepte d’inversió «sostenible» ha estat molt obert a interpretacions, donant lloc a pràctiques com el greenwashing, on les empreses utilitzaven un màrqueting enganyós per semblar més ecològiques del que realment eren.
La Unió Europea ha volgut posar fi a aquesta ambigüitat amb la Taxonomia Europea, un marc regulador que serveix de veritable brúixola en el món empresarial i financer.
En essència, la Taxonomia és un sistema de classificació que estableix què es pot considerar una activitat econòmica mediambientalment sostenible. No és només un manual de bones intencions, sinó que estem davant d’un conjunt de criteris tècnics que caldrà complir si les empreses volen que les seves activitats portin el títol de «verdes».
Aquests criteris se centren en sis objectius ambientals clau, entre els quals destaquen la mitigació en el canvi climàtic, l’ús sostenible de l’aigua o la transició cap a una economia circular.
Per tal que una activitat sigui considerada sostenible, haurà de contribuir de manera significativa a un d’aquests objectius i, alhora, no perjudicar la resta.
El veritable poder de la Taxonomia rau en el seu impacte directe en el finançament empresarial. Els bancs i inversors, cada vegada més sota pressió per complir amb les seves pròpies polítiques de sostenibilitat, utilitzen aquesta classificació com a filtre.
Aquelles empreses que tinguin activitats alineades amb la Taxonomia es perceben com a menys arriscades a llarg termini i, per tant, poden accedir més fàcilment al finançament. Això es tradueix en préstecs verds amb tipus d’interès més baixos, la possibilitat d’emetre bons verds o una major facilitat per atreure fons d’inversió centrats en criteris ESG (mediambientals, socials i de «governança»).
En canvi, aquelles empreses amb activitats «no verdes» pateixen per accedir a un capital que cada cop és més difícil d’obtenir i resulta especialment car. El mercat ja està començant a penalitzar les companyies que no demostren la seva transició cap a la sostenibilitat, fet que les posa en una clara situació de desavantatge competitiu.
En definitiva, la Taxonomia està redefinint les regles del joc, obligant les empreses a establir noves estratègies de negoci encaminades cap a la sostenibilitat, per tal de ser més competitives.
Davant aquest nou escenari, les empreses es veuran abocades a un doble repte; d’una banda, hauran d’avaluar i reportar de manera transparent l’alineació de les seves activitats amb la Taxonomia i, de l’altra, caldrà que aquesta informació els serveixi per adaptar les seves estratègies, invertint en tecnologies més netes, optimitzant els seus processos o reorientant els seus models de negoci per tal d’aprofitar les oportunitats que el finançament sostenible ofereix.
Com veiem, la Taxonomia Europea és més que una etiqueta: és un catalitzador de canvi que està unint la sostenibilitat amb la rendibilitat.
Aquelles empreses que entenguin aquest nou paradigma i s’hi adaptin proactivament, no només contribuiran a un futur més verd, sinó també asseguraran la seva pròpia viabilitat i creixement en un mercat on les finances i el medi ambient ja no són qüestions separades.
