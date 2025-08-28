Opinió | miralls
La festa major també és la ciutat real
Parlar malament de la Manresa decrèpita és molt fàcil. El que veiem als nostres carrers i places no sempre agrada. Com tampoc satisfà habitualment la prestació de serveis públics en relació amb els impostos que es paguen. Això és una cosa, però, quan una ciutat destaca és per la vitalitat de la seva gent i de la seva organització, en forma d’entitats. La festa major no deixa de ser el reflex d’una societat viva, plena d’energia, en la qual es fa un tast de la capacitat que tenen molts col·lectius per organitzar-se i demostrar que hi ha poques ciutats a aquest país amb un teixit social tan ric. Des del que en diem la cultura popular als esports, passant per un ampli mostrari de manifestacions. La festa major és, només, un petit aparador del potencial ciutadà. I quan parlem de festa gran és perquè també té la capacitat d’haver-se guanyat un prestigi L’Alternativa, un exemple per a tota la gent del país que veu com és possible combinar el més lúdic amb reivindicacions socials. Sense xafar-se, sinó complementar-se, és possible que la festa major arrenqués el cap de setmana passat amb un esclat de foc i música.
La festa d’enguany té un espai per al record de dues persones que ens han deixat i que eren expressió de la ciutat alegre, proactiva i participativa, res a veure a la que viu de la crítica crònica i del no a tot. Un homenatge que es podria fer extensiu a moltes altres persones que ja no hi són i que han fet la seva petita, però gran aportació a la Manresa real, la que fan les persones, la que va a l’avançada de la més institucional, lenta, feixuga i, sovint, sotmesa a càlculs i estratègies partidistes. En èpoques pretèrites sovintejaven les misses per a difunts d’un col·lectiu determinat o d’un poble. La festa major pot servir, igualment, per recordar, reflexionar i agrair la feina dels que ja no hi són. Sense ells, la ciutat no seria el mateix.
Les festes majors ens ajuden, aquests dies, a tapar les orelles davant de les impertinències de la política d’estat amb propostes pròpies dels més ineptes. Pensar que controlar amb una polsera piròmans serà una important eina per lluitar contra els grans incendis forestals és propi de la ignorància més supina. Promoure guerres dialèctiques sobre els focs només serveix per emmascarar la inutilitat dels dos grans partits de l’escena espanyola. Aquestes són setmanes per deixar de fer zoom a la política estatal per focalitzar-nos en la Catalunya festiva, on molts municipis posen a l’aparador persones i entitats de les quals se’n poden sentir orgulloses.
La Catalunya festiva canvia amb els anys, com també ho fa la societat. La festa, per definició, és inclusiva. Obre les portes a la participació de tothom. Un dels reptes, a curt i mitjà termini, serà que, tant a Manresa com arreu del país, la població nouvinguda, que voreja el 20% també se la faci seva. No hi ha fórmules màgiques, ni fàcils, però caldrà imaginació i obertura de mires per part de tothom perquè una part de la població també sigui còmplice de les festes. Entre els primers passos, caldrà que a les comissions de festes locals, s’integrin noves mirades.
