Opinió | tempus fugit
Anticipar-se al foc
Aquesta setmana hem vist com es declaraven zona catastròfica 16 de les 17 comunitats autònomes d’Espanya. Estem parlant de tot el territori de l’estat a excepció del País Basc i, en la majoria dels casos, el motiu d’aquesta declaració han estat els grans incendis forestals que, des de fa setmanes, aniquilen sense treva el patrimoni natural a Galícia, Extremadura i a Castellà i Lleó. A Catalunya, la recent declaració aprovada pel Consell de Ministres inclou els territoris afectats pels incendis de la Segarra i de l’Ebre arrasades pels incendis i les danes dels últims dos mesos.
El sentiment que genera veure com les flames avancen sense que hi hagi manera humana d’aturar-les es fa difícil d’explicar, i el testimoni de persones devastades per la desolació i la impotència que hem estat veient aquests dies ens connecten directament amb l’amarg record d’aquells incendis forestals que tantes vegades hem viscut a casa nostra. A la Catalunya Central sabem molt bé què implica ser víctima d’un gran incendi forestal: el del 1998 encara el tenim ben viu a la nostra memòria, malgrat haver passat gairebé 30 anys.
Tots vam patir molt i vam viure situacions límit, però la tragèdia va representar un abans i un després en la gestió forestal i en l’estratègia d’extinció d’incendis al nostre país. Per primera vegada, vèiem com la capacitat d’extinció dels professionals es veia superada pel comportament d’unes flames alimentades per la manca de gestió dels boscos i les conseqüències d’un canvi climàtic que encara molts s’entesten a no voler admetre. I ens està passant la mà per la cara.
Els sistemes d’extinció evolucionen, però el canvi climàtic ha portat la situació al límit, amb unes condicions dels incendis cada vegada més violentes i imprevisibles. Ho veiem amb els grans incendis a Califòrnia, el Canadà o Portugal: necessitem un debat en profunditat sobre la gestió forestal i començar a parlar clar d’una economia rural com a clau per abordar aquesta nova realitat.
Al llarg del segle XX, sobretot als països mediterranis, la disminució de l’activitat agrícola i ramadera als boscos i muntanyes ha comportat un creixement de les masses forestals. La continuïtat del bosc i l’acumulació de combustible han afavorit que els incendis siguin més extensos i intensos. A això s’hi suma el canvi climàtic, que accentua episodis de sequera i onades de calor, agreujant la propagació dels focs.
Els grans incendis forestals posen en evidència les limitacions de l’estratègia clàssica basada només en l’augment de recursos d’extinció. La realitat mostra que, davant determinades condicions, la tecnologia actual no pot competir amb la força del foc.
La prevenció i la planificació esdevenen, per tant, imprescindibles. Només amb una gestió del paisatge orientada a reduir la capacitat de propagació, i amb una estratègia basada en l’anticipació i els incendis tipus, es podrà augmentar la seguretat i minimitzar l’impacte dels futurs grans incendis forestals.
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria