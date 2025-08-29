Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Focs
Quan, el juliol del 2009, vam patir l’incendi d’Horta de Sant Joan, amb el resultat de cinc bombers morts, a Catalunya vam patir una profunda ferida que va ser un punt d’inflexió a tots nivells, ja sigui dels mateixos bombers, dels polítics, dels mitjans de comunicació, i fins i tot la mateixa societat catalana.
Aquest estiu, Catalunya ha tingut dos incendis importants, un als ports, a la vora d’Horta, i l’altre a la Segarra. A ningú a Catalunya se li ha ocorregut fer-ne una batalla política. Ni el món del periodisme, ni la societat els hauria seguit i molt aviat se’ls hagués girat a la contra. Catalunya, com a país, té molt clar que amb el foc no s’hi juga, que és un enemic molt poderós i que les dures condicions climàtiques cada vegada ens estan portant focs més difícils de controlar. Cada any es fan molts esforços per netejar, fer franges perimetrals o construir basses per tal d’evitar una desgràcia, però tots sabem que, per més que fem, la desgràcia ens sobrevola tots els estius.
Aquests dies vivim els últims espaternecs dels grans focs a Galícia, Extremadura i Castella i Lleó. Vist des d’aquí, amb morts pel mig, ens sembla incomprensible que encara ara hi hagi qui volguí polititzar la gran desgràcia. I el que potser encara és pitjor, descobreixes que hi ha indrets on la prevenció no existeix, els bombers són buscats per InfoJobs, sense cap experiència i que com a molt treballen sis mesos. Per nosaltres sembla surrealista que, amb aquesta targeta de presentació, els presidents autonòmics es treguin la responsabilitat de sobre i acusin el govern central de no complir amb les seves demandes.
Quan més aprofundeixes en com es tracta la prevenció i extinció d’incendis en aquestes comunitats, més t’adones que estem a anys llum. La majoria dels fets que nosaltres ja vàrem superar després dels grans focs dels últims quinze anys del segle passat, ells encara no els tenen resolts i no sembla que tinguin massa interès a reconduir-ho. És evident que la prevenció és cara, com també ho és tenir uns bons equips multidisciplinaris per apagar-los, però realment sembla que això ni s’ho plantegen.
Fa l’efecte que els seus governs no saben per què serveixen les competències que tenen, i en el moment de la veritat reclamen la presència del «papa» estat perquè els hi resolgui. Perquè ens fem una idea de les proporcions, un bomber forestal a Castella i Lleó cobra 1.170 €, un bomber de la Generalitat cobra 3.600 €. Només amb aquesta dada ens podem adonar de la magnitud de la distància entre Catalunya i Castella. I no cal que parlem de mitjans aeris, vehicles d’autobomba i altre material imprescindible per fer front als focs perquè la desproporció és la mateixa.
Us permeto que em digueu oportunista, però ara que estem en ple debat sobre el finançament, queda més que clar la necessitat d’un finançament singular per Catalunya. No té cap sentit que es facin servir els mateixos paràmetres per calcular el finançament, si una comunitat no fa front a les seves responsabilitats vers una altra que les assumeix amb totes les conseqüències.
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- El manresà mort al Pirineu aragonès és una de les 15 víctimes mortals a la zona aquest estiu
- Dos accidents en dotze minuts en aquest punt de la C-55, a Manresa
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria