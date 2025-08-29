Opinió | només és una idea
Goliat no deixa de ser Goliat
Menysprear els rivals petits i suposar que no són capaços de defensar-se sempre s’ha pagat car, i sobren els exemples de gegants que han estat durament castigats per enemics pels quals ningú no hauria donat un ral. Però hi pot haver un error encara més perillós: menysprear el poderós que està guanyant.
Ara mateix, quan es pensa en Davids que planten cara a Goliats ve inevitablement al cap Ucraïna. Els precedents són tant abundants que gairebé no tenen fi. N’hi ha, per exemple, en els curiosos paral·lelismes que trobem entre les aventures per l’extrem sud d’Amèrica de Fernando de Magallanes i les de Francis Drake. El primer, enviat a descobrir una ruta comercial viable cap a les espècies (el nacionalisme espanyol modern ha convertit el viatge en un èxit colossal quan, en realitat, va ser un fracàs rotund) va aturar-se en el camí cap al sud a la badia de San Julián, on va executar els líders d’un motí; Drake va fer el mateix per pelar el seu amotinat; Magallanes va descobrir l’estret que porta el seu nom; Drake hi va passar però, tot seguit, a causa de les tempestes que el van enviar cap al sud, va acabar descobrint que, més avall, hi ha un pas molt més ample, el pas de Drake; Magallanes va voler obtenir territoris a les Filipines i va menystenir tan erròniament la capacitat dels nadius per defensar-se que, en una maniobra absurda en una platja, els seus homes, tan experts i armats, van acabar sent metrallats per les fletxes dels filipins amb tapa-culs. Magallanes i va morir amb l’armadura posada. Drake, que havia estat capaç d’assaltar amb només dos vaixells les defenses de diversos ports espanyols defensats per galeons i militars uniformats, va menystenir la força dels nadius de la costa de Xile, es va confiar, va permetre que l’ataquessin i el van ferir greument, un episodi que hagués pogut canviar la història posterior. I tanmateix, els indígenes de Filipines i Xile van perdre. Del tot. No en va quedar res.
Ara, a Ucraïna sembla que hi ha qui afronta les possibles negociacions amb la convicció que es pot aconseguir que Rússia renunciï als territoris conquerits. Això és menystenir la força del forçut, i és encara pitjor. El general que va aturar l’atac a Kíiv, Valeri Zaluzhni, ja ha advertit que és impossible tornar a les antigues fronteres, però no tothom el vol escoltar. Zelenski no li pot donar la raó públicament. Esperem que, en privat, ho entengui. No fos cas que oblidi que el paper de Magallanes i Drake l’interpreta Putin, i que el seu paper, ara, és evitar que la pèrdua inútil de vides s’allargui indefinidament.
