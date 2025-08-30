Opinió | EVANGELI
Josep M. Massegú Bruguera
Benaurada senzillesa
Com deia un amic meu, músic: «quan toco les peces de sempre - si m’equivoco - l’oïda m’ho fa notar. Altrament, amb les obres contemporànies, no sé mai si vaig errat o no, perquè, en elles, tot s’hi val». I és que formem part del segle en què hem consumat als transgressors. I, malauradament, hem coronat els que passen de tot, l’humor de tornaboda i els que es riuen del mort i dels que el vetllen. I, per acabar-ho d’adobar, no volem escoltar consells, ni obeir gaires normes de conducta.
I, vet aquí que, en aquests contexts, les lectures d’aquest diumenge 31 d’agost, ens subratllen la importància que té, o hauria de tenir, la humilitat entre nosaltres. Sòcrates, enllà de quatre-cents anys abans de Crist, ja deia que «l’orgull divideix els homes, [d’altra manera], la humilitat els uneix».
Primerament, en l’Antic Testament (Sir 3, 19-20), confronta modèstia i fanfarroneria: «els orgullosos i els superbs són molts, però el Senyor només revela als humils els seus secrets». «El Senyor és molt poderós, però són els humils els qui el glorifiquen».
I després, en l’Evangeli segons sant Lluc, ens mostra un Jesús que sap aprofitar qualsevol situació, i com en aquest cas ( Lc14, 1.7-14), deixar sentir els seus alliçonaments: «Jesús va a menjar a casa d’un dels principals dels fariseus». No té manies, ja que accepta la invitació d’un personatge important, alineat al grup que més li va fer la guitza; i que, a més, va ser clau en la seva condemna a mort. Seguidament, «observà que els convidats havien escollit els primers llocs». I s’adonà, que en aquell capteniment hi mancava la qualitat humana que implica no creure’s superior als altres i no buscar protagonisme. I a partir d’aquesta falta d’humilitat, Jesús reparteix tibades d’orelles a tort i a dret.
Als convidats els exhorta a «no posar-se al primer lloc», d’entrada. I els ho raona: perquè el protagonista del banquet et podria obligar a «cedir el lloc» a algú més important. Més aviat, els aconsella a posar-se al darrer lloc, així, «quan vingui el qui t’ha convidat, et dirà: amic, puja més amunt. Llavors seràs honorat davant tots els qui són a taula». I, finalment, reblà el clau amb unes paraules dirigides als homes i dones de tots els temps: «qui s’enalteix serà humiliat, però qui s’humilia serà enaltit».
I de retruc, també rep l’amfitrió, en mostrar-li el camí de la generositat radical: «quan facis un dinar o un sopar, no hi cridis els teus amics, ni veïns rics. Et podrien tornar la invitació, i ja tindries la teva recompensa. Més aviat, quan facis un banquet, convida-hi pobres, invàlids, coixos i cecs. Feliç de tu, llavors, ja que ells no tenen res per a recompensar-te, i Déu t’ho recompensarà quan ressuscitin els justos».
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria