Opinió | VEIENT-LES PASSAR
Pensant en el Dúo Dinámico
Dimarts ens va deixar Manuel de la Calva, «la meitat del Dúo Dinámico» com deien molts titulars, i no hi va haver cap mitjà que no se’n fes ressò. Hi ha hagut pocs artistes que hagin tingut una permanència tan llarga com ells i que hagin arribat a tantes generacions amb les seves cançons. Però la rellevància del Dúo Dinámico cal mesurar-la sobretot en termes de fenomen social i entendre la repercussió que va tenir la mort del Manolo pel lloc que el duo ocupava en la memòria sentimental de tanta gent. Aquest diari també ho va interpretar així i dimecres el Toni Mata els va dedicar una bona crònica recordant algunes de les seves actuacions a la Catalunya central. Només algunes, és clar, perquè fer un memoràndum de totes seria una tasca gairebé impossible.
Llegint el seu escrit vaig poder ubicar en el temps els dos cops que els vaig veure i que van ser les dues vegades que van venir a l’actual Kursaal, la primera l’any 2011 i la segona el 2016. Però en el seu moment de més esplendor el Dúo Dinámico ja havia cantat a Manresa, una vegada a la Sala Loyola i en múltiples ocasions a la Pista Castell, «en sesión de tarde y noche», com podem veure en alguns cartells. Va ser pensant en aquelles actuacions de quan jo encara era un nen, que em van venir al cap molts altres artistes de primera línia que, en uns anys ja molt llunyans, quan eren uns autèntics supervendes, van recalar també a Manresa. En escenaris com la Pista Castell, el Casino (sí, sí, el mateix lloc on ara hi ha la biblioteca), el Mannix o l’Envelat, als anys 60 i 70 van passar per Manresa grups de tant renom com Los Sirex, Los Mustang, Los Bravos, Canarios, Lone Star, la primera formació de Mocedades... i figures de la talla de Raphael, Nino Bravo, Rocío Jurado, Camilo Sesto, Mari Trini o Miguel Ríos. Artistes que en el moment de venir aquí eren ídols a Espanya i a Amèrica i que molts manresans van poder veure gairebé a tocar i per a un preu apte per a totes les butxaques. Encara que ens sembli impossible d’imaginar, en el seu moment van actuar també en les mateixes condicions algunes figures internacionals com els italians Marino Marini, a la Pista Castell, i Al Bano, al Mannix. També va ser al Mannix on molts van poder veure a pocs metres a la mateixa Suzy Quatro! Sembla increïble, sí, però és ben cert.
Pensant en tota aquella efervescència musical em va entrar aquella nostàlgia que sentim de vegades per les coses no viscudes, per unes oportunitats que mai més tornaran i que, per qüestions d’edat, em vaig perdre pels pèls. Però vaig pensar també en com ha canviat tot. En la impossibilitat de veure ara mateix a Manresa uns artistes actuals equiparables en popularitat a la majoria d’aquells, perquè cap d’ells aniria a una sala de les dimensions del Mannix. Ni tan sols del Kursaal. I anant encara més enllà, he pensat també en el pobre panorama que tenim i en el que quedarà de la majoria dels que ara fan tant rebombori: segurament res, ni un rastre sòlid de la seva fama ocasional, ni una cançó memorable.
