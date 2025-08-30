Opinió | a fi de bé
Roma vs Barcelona
Acostumo a aprofitar les vacances per a, entre altres coses, fer turisme, que per mi no és altra cosa que sortir dels entorns habituals i immergir-me sense presses en altres realitats, per a gaudir-ne però també per a reflexionar sobre les semblances i diferències entre llocs i cultures del món. Una bona manera de practicar-ho és a través de l’intercanvi de pisos o cases: així es té una vivència més real de la comunitat que es visita i, si s’hi pot romandre almenys una setmana, un es pot fer una bona idea de l’indret que l’acull -descomptant el fet que a l’estiu molts dels ‘nadius’ en marxen fora i que molts dels ‘presents’ en són estrangers, que el tràfic està anormalment pacífic, que l’oferta cultural queda en mínims…
Enguany he volgut tornar a Roma per a, anys després de les darreres vegades, redescobrir-la i comparar-la amb la nostra Barcelona. La primera impressió és que, mentre que l’antiga Barcino es transforma contínuament, per a Roma no passa el temps; potser per això en diuen la ciutat eterna. D’altra banda, hi ha coses en què les dues capitals es podrien intercanviar: les allaus de turistes en determinats llocs, la calor -més seca i suportable en el cas de la vila italiana-, la potència del transport públic -i les incidències freqüents en el mateix-, els preus elevats, la sensació de seguretat (malgrat els nombrosos caçaturistes), l’amor per la ‘dolce vita’, els escàndols polítics freqüents…
Altres aspectes, en canvi, sorprenen. Per exemple, hom es demana on són els immigrants, a Roma: els serveis estan atesos molt majoritàriament per italians. I per què allí no proliferen els grafitis, les botigues de souvenirs, els gossos i els forns, com aquí? O per què Barcelona no és tan generosa a l’hora de posar a disposició de la gent que hi viu o que hi fa estada fonts a cada cantonada? (4000 en trobareu a Roma, amb aigua fresca i de qualitat, a més d’alguns quioscs públics que fins i tot ofereixen -de franc- aigua amb gas!)
Això sí, a Roma, en lloc de ‘bicing’ hi ha molts patinets de lloguer; en comptes de paelles, tapes i sangria, es porten les pizzes, la pasta i els spritz; i es compensa la falta de Gaudís amb incomptables esglésies, palaus i runes històriques.
Roma i Barcelona: dues ciutats mediterrànies, banyades pel sol i on es fa vida a les places i als carrers, però cadascuna amb la seva personalitat. Diria que la catalana és una ciutat més cosmopolita i dinàmica, mentre que la italiana, més tradicional, ve marcada pel fet d’haver estat el centre del món i de ser la capitat política i administrativa d’Itàlia (malgrat la qual cosa, un té la sensació que aquesta condició no li ha pujat al cap -potser perquè Milà i les ciutats del nord no li ho permetrien pas-). Això sí, curiosament, les seves institucions públiques gaudeixen actualment d’una estabilitat que ja voldríem aquí. Veramente.
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria