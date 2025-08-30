Opinió | PEDRA SECA
Vacances a casa
Marxar o no marxar a l’agost sempre ha estat la qüestió dels
temps moderns. I explicar la veritat a la tornada, també
Doncs això de les vacances d’agost ja estarà per a tothom que n’hagi fet, un grup que són legions turístiques escampades per les platges, per les muntanyes i pels mateixos llocs del món. El dilluns vinent, el primer dia laborable del mes de setembre, quasi tots aquests apareixeran al seu lloc laboral envoltats dels companys i entre ells uns quants s’abonaran a la pregunta del dia: «Què, com han anat les vacances?». Per tants és la seva pauta per explicar les seves. Per alguns, vacances no explicades no són tal cosa.
Dels espècimens novadors d’aquest estiu o de les últimes temporades en voldria destacar un parell. Un es va consolidant i l’altre creix. El primer és el militant ecològic de la línia dura ara amb una col·lecció de fotografies al seu Instagram des de Bali o la Patagònia convençut que el CO₂ el genera qualsevol menys ell. El segon són els membres d’un club en expansió: individus practicant per voluntat pròpia o forces majors les «staycations».
Fa ràbia, però a Occident i rodalies les tendències sempre arriben amb etiqueta en anglès. La traducció al català és el títol d’aquesta peça.
Decidir passar el període de repòs i lleure al mateix domicili és una pràctica més enllà de qui no marxa per falta de diners. En llocs grans com a Barcelona es poden veure muntatges de platja a balcons diminuts: para-sol, minialtaveu sense fils i «mojito» domèstic. Alguns descobreixen els punts d’interès propers, perquè és insòlit el món d’avui: haver estat al Taj Mahal i/o al Machu Picchu però no haver posat mai els peus a Sant Quirze de Pedret o la Cova de Sant Ignasi.
Provar-ho, comprovar-ho i explicar-ho és només a l’abast d’humans amb personalitat. Cal explicar que no s’ha anat enlloc i evitar justificar-ho davant de qui dispararà la pregunta des de demà passat i durant (com a mínim) els quinze dies que venen.
Buscar la pausa, el gaudi i el lleure a casa és l’alternativa contraposada a la massificació recollida en totes les estadístiques: records d’ocupació d’hotels (i de preus), una marabunta humana a cada aeroport i les corredisses matineres per agafar lloc a la piscina i la platja és l’oferta clàssica. Hi ha una alta probabilitat que els sofridors de tot això no ho expliquin i si ho fan serà de forma matisada i complaent.Lloret de Mar està impossible des de fa dècades, però en els darrers anys els indrets «xic» com Cadaqués presenten el mateix aspecte saturat. I qui creu allò de “sempre ens quedarà la muntanya” quedaran astorats si pugen (amb prudència i equipats) al Pedraforca. Adults, canalla i canalles són allà, atapeïts, cada dia.
Només ens queda llegir a Stephen Zweig i acabar com ell o maldar de qui es queixa de la seva precarietat (l’ecologista d’abans) però penja fotos del viatge amb un mòbil de mil euros.
