Opinió
Agust
Em disposava a fer plans quan m’adono que hauré de canviar-los del tot. Anava a fer plans per l’agost i quan m’he girat per veure el despertador rellotge que no em miro mai he vist que demà ja no és agost. No els vull desmuntar el diumenge, però la realitat és tossuda i demà no té res a veure amb avui. És com si m’hagués adormit el 31 de juliol – amb tot per fer i tot possible – i m’he despertat avui fa tot just una estona i ara començo a ser conscient que aquesta tarda hauré de córrer com un boig per fer tot allò que volia fer a l’agost i, a més, deixar enllestit el que vaig deixar pendent per a demà. El 31 de juliol té la virtut i el defecte que sembla que s’acabi el món i, al mateix temps, sembla que l’1 de setembre sembli llunyà i que no hagi d’arribar mai realment. I això et passa tant si marxes com si et quedes. Tant si vas lluny com si et quedes a prop. Tant si treballes o fas veure que treballes com si descanses o fas veure que descanses. L’agost és una trampa en la qual hi caiem tots. Amb gust, amb desgana i amb la resignació que no hi ha opció possible a fer l’agost. Alguns no hi caiem sinó que ens hi llancem com si no hi hagués demà. Fent un joc de paraules vaig canviar-li el nom al mes d’agost i li vaig posar «agust». I sembla enginyós però no tant. Sembla original però no tant. Sembla real però no tant. A l’agost no s’hi està a gust del tot, però és que l’hi ha. Mentre em relaxo compto els dies que encara falten de mes, per relaxar-me més, i hi ha dies que em surt bé i d’altres no gaire. Els que sempre són més llestos que els altres són aquells que -abans sense dir-ho a ningú i ara proclamant-ho als 4 vents – faran les vacances al setembre i et venen la cosa amb totes les virtuts del món. I fan ràbia, reconeguem-ho, molta ràbia, no perquè potser tenen raó escollint setembre, sinó senzillament perquè ells tenen vacances i jo ja no. Me les he polit. Diguem que tu també. Que els ben aprofiti el setembre i els faci aquell temps de «m» que ara ja no fa i que abans feia que el setembre no el volgués ningú i que ara va buscat com un tresor preuat. Per sort, Deu «nostru» senyor va fer mans i mànigues perquè demà, 1 de setembre, a Manresa fos festa i, per tant, de tot això que els he explicat res de res. Avui, tranquils. Tinc marge fins demà i, per tant, aquest diumenge d’avui 31 d’agost me’l prendré seriosament sense fotre brot per no trencar el que mana la tradició i demà, ja en parlarem i dimarts... dimarts què hi farem. Val més que no m’ho recordin. Ah i bona festa major que només pel fet de manllevar-li un dia laboral al setembre ja té tot el meu respecte i devoció. I tu que has fet aquest agost?
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes