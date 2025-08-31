Opinió | Amb les garrofes
La barba del veí
El primer ministre François Bayrou ha llençat la tovallola. A primers de setembre ha convocat una moció de confiança que sembla que perdrà, dos dies abans de la jornada « Bloquons tout», que pretén paralitzar França en una crida a les xarxes que ha sorgit des de posicions d’extrema dreta, però que ha acabat rebent el suport de Mélenchon i la seva La France Insumise (LFI). Segons el centrista Bayrou, els darrers vint anys, cada hora ha augmentat el deute francès en 12 milions d’euros addicionals. El 15 de juliol, presentava un pla plurianual per reequilibrar els comptes públics, amb l’objectiu d’aconseguir 43.800 milions d’euros d’estalvi i reduir el dèficit al 4,6% del PIB el 2026. I el 2029, arribar al llindar del 2,8%.
L’Estat hauria de reduir la despesa. S’introduiria una norma de no substitució per a un de cada tres funcionaris jubilats, amb l’eliminació de 3.000 llocs de treball del sector públic el 2026. Es crearia una societat immobiliària per reduir, gestionar i aprofitar els actius improductius. Es proposaria una retallada de 5.000 m€ en despesa sanitària, amb una reforma de la cobertura de les afeccions a llarg termini per acabar amb el reemborsament del 100% dels medicaments. S’eliminarien agències improductives estatals, amb l’eliminació d’entre 1.000 i 1.500 llocs de treball.
El primer ministre va anunciar un any en blanc per al 2026, on no s’incrementarien les prestacions i les escales, ni tampoc les quantitats de les pensions. Es requeriria un esforç especial per part d’aquells que puguin contribuir més, ja siguin les llars més riques o les grans empreses. També els jubilats més rics no tindrien les rebaixes actuals en l’IRPF. Cal saber que un dels llasts més pesats de l’Estat són les rendes vitalícies que pugen més que el pressupost nacional d’educació i el pressupost de les forces armades.
El Govern pretendria augmentar la producció i l’activitat del país eliminant dos dies festius: el Dilluns de Pasqua i el 8 de maig. Caldria eliminar els obstacles burocràtics per a les empreses; i augmentar el seu finançament amb 900 milions d’euros. La morositat seria penalitzada més severament, fins a l’1% de la facturació. Es crearia un impost sobre els envasos petits per protegir les empreses i els productors, afavorint les cadenes de subministrament curtes i les empreses locals. Es promourien les noves tecnologies, la intel·ligència artificial i la ciberseguretat en tots els sectors d’activitat. El 2035, l’economia francesa hauria de contractar gairebé 100.000 nous enginyers i tècnics per any.
Mentre Bayrou feia els seus moviments, 200 líders empresarials es reunien al Palau de Versalles per celebrar «França, aquesta terra de creativitat», amb un rècord de 20.000 milions d’euros en projectes anunciats, però una realitat més fosca s’està produint a França. Després d’assolir el seu nivell més alt en quinze anys el 2024, el nombre de procediments col·lectius oberts als tribunals mercantils no disminueix. En el primer trimestre del 2025, 17.897 empreses van iniciar procediments judicials. Tot plegat afectaria uns 50.000 llocs de treball. Els empresaris en culpen: l’augment dels preus de l’energia, la turbulència provocada per Donald Trump, amb els aranzels, i els canvis profunds que estan pertorbant certs sectors, per la creixent competència xinesa. França fa temps que està descol·locada: un estat eficaç, però sobredimensionat, un jacobinisme que esterilitza les potencialitats regionals, un model bastant fallit d’integració, una economia que també ha perdut productivitat.
Però, és que Espanya pot vantar-se de ser millor? L’estat cavalca sobre una bombolla demogràfica per immigració i turisme massius, en cap cas sobre l’augment de la productivitat i la riquesa per habitant. Mirem tres exemples de la setmana. Primer: els estrangers, la majoria no residents, van comprar la xifra rècord de 93.000 habitatges a Espanya el 2024, és a dir, el 14,6% de totes les vendes. La quota va arribar al 32,6% a les Balears, al 28,9% a València i al 27,2% a les Canàries per a inversió o segona residència. Segon: la variació del salari real en percentatge entre 1994 i 2024, a Espanya és la segona més baixa d’Europa, 2,76%, darrere d’Itàlia, 0,48%, i lluny del 68% de Suècia o el 75% d’Islàndia. Tercer: la patronal de El Corte Inglés, Carrefour i Ikea urgeix un pla d’immigració para portar treballadors i cobrir 16.000 vacants. Com pot ser que hi hagi alts percentatges de gent en situació de vulnerabilitat i aquestes empreses monopsòniques que asfixien els proveïdors, i paguen uns salaris propers al mínim, no proposin plans de formació i ocupació per membres d’aquestes famílies vulnerables? Un cas típic descrit per Marx com la creació d’un exèrcit industrial de reserva: tenir sempre un volum alt de gent aturada per a poder pressionar els salaris situant-los just en el salari de supervivència.
Així que amb aquesta bombolla espanyola, cal aplicar l’adagi: quan la barba del veí vegis pelar, posa la teva a remullar.
