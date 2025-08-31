Opinió
Un braçalet localitzador per al més ruc
Vist com s’han posat amb Toni Albà per expressar el què li causava la mort d’un personatge catalanòfob declarat, ves no se t’acudeixi pensar ara si potser caldria passar factura pel cop de mà de Bombers i ADF catalans en l’extinció dels terribles incendis que han arrasat centenars de milers d’hectàrees allà on estaven convençuts que som mala gent. Allà on els han convençut que som insolidaris i supremacistes que els volem xuclar el seu benestar. Bé, pensar encara es pot fer si vas amb compte a expressar el què en la lletra menuda, però no et passis, per exemple, si vols furgar en el «¡a por ellos, oeeé!» que corejaven entusiasmats quan ens engegaven els guàrdies i policies per parar el referèndum independentista que “amenaçava” arrasar la seva Espanya. Les cròniques expliquen actes de contrició i d’agraïment sincer, a banda dels obcecats que encara han aprofitat per exigir reciprocitat en «els privilegis dels catalans», confirmant allò que d’on no n’hi ha, no en raja. Només cal analitzar la capacitat de gestió dels dirigents polítics que els han abocat al desastre, per entendre un munt de coses i confirmar-ne (íntimament) moltes més: a tot arreu se’n fan, de bolets, quan plou, allà i aquí, i se’ls veu de seguida. Els presidents autonòmics que volen escapolir responsabilitats en el control del desastre, s’han apuntat de seguida a l’estratègia del seu líder polític: identificar, censar i controlar telemàticament els piròmans, causants, diuen, de l’aquelarre tràgic que dura tres setmanes. Si més no, és el que se’n dedueix de la mesura estrella contra els incendis forestals presentada pel partit que aspira a posar fi al govern dominat per comunistes, separatistes i terroristes. No importen polítiques conjuntes que plantegin accions per combatre els efectes del canvi climàtic i la despoblació del territori. Allò que els preocupa és negar els errors propis, culpabilitzar de tots els mals aquells qui ocupen la Moncloa per a desesper seu i els impedeixen desenvolupar les polítiques que evidencien el que fan allà on manen amb Vox, i anuncien el que vindrà quan manin del tot i arreu. No saben gestionar situacions de crisi (aiguats de València, focs a Castella i Lleó i Galícia), ni planificar com afrontar adequadament desgràcies futures. Per amagar la seva incapacitat falsegen la realitat una vegada més i diuen que posant una polsera de geolocalització als piròmans (pobres, els sospitosos de ser-ne, en mans de la justícia patriòtica!), s’acabarien els problemes. A can PP no sé si ho estudien, però jo crec que sí que són mereixedors del braçalet localitzador alguns dirigents autonòmics, autèntics piròmans del benestar social. I no penso que em passi gens ni mica en l’apreciació, com han acusat Toni Albà.
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes