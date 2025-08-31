Opinió
Encapçalar una causa
La defensa d’una causa ha de comptar entre els seus principals ingredients amb la proporció, l’equilibri i la coherència. No és fàcil: requereix grans dosis de paciència, molta tenacitat i una amabilitat a contracorrent.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya és molt clar al seu article 34 respecte als drets lingüístics de la ciutadania catalana. Ho era el 2006 i ho continua sent, malgrat la reinterpretació que va fer de l’article la polèmica sentència 31/2010 del TC. La normativa del codi de consum de Catalunya -posterior a la sentència- preserva i garanteix el dret a la disponibilitat lingüística.
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenim dret a ser entesos i atesos en català a qualsevol establiment obert al públic.
Jo puc parlar en català a qualsevol comerç i és l’empresa la que ha de garantir que pugui exercir el meu dret comptant, com a mínim, amb un empleat que pugui atendre’m en la meva llengua.
El mateix article de l’Estatut garanteix el dret a ser atès oralment i per escrit en la llengua oficial que cada consumidor elegeixi, el que inclou també el castellà.
No n’hi ha més. Un mateix article que serveix com a pal per fer onejar banderes i interessos diferents, però que exemplifica la convivència de dues llengües destinades a sumar, més enllà del soroll.
La discriminació lingüística denunciada per un regidor d’ERC, després de negar-se un establiment a atendre en català a la seva parella, és evident. No va poder exercir el seu dret perquè el comerç no va complir la seva obligació.
N’hi hauria hagut prou amb l’amabilitat mútua, la proporció i l’equilibri perquè l’incident no traspassés tots els límits, fins a convertir-se en un assenyalament interessat.
Perquè llavors, es podria exigir, assenyalar i escrachar a un jugador de futbol messiànic (passat o present) per no utilitzar ni una sola paraula en català en les seves intervencions públiques? No és discriminació lingüística que el periodista no sigui atès a la llengua a la qual s’adreça al jugador? Pregunto. n
