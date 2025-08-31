Opinió | TRIBUNA
Facebook compara rostres
La nova era de les ultradretes no es defineix per la proliferació d’escàndols, sinó perquè costa més localitzar la font de la sorpresa horroritzada. Itàlia s’escandalitza després de la clausura del grup de Facebook Mia moglie (‘la meva dona’), concebut per compartir fotografies captades en la intimitat de les parelles de més de 30.000 pocavergonyes, a fi de jutjar-les físicament. En efecte, la sorpresa no és la iniciativa sinó la seva clausura, que també denuncia la indefensió de les dones agredides.
Costa parlar d’escàndol, quan el grup es va activar el 2019. De fet, s’ha necessitat la intervenció de la policia italiana, pressionada per gairebé tres mil denúncies ciutadanes, perquè la totpoderosa Meta/Facebook tanqués aquest monument a les xarxes socials. Si un mitjà de comunicació clàssic publiqués una sola imatge en les circumstàncies esmentades i amb els comentaris adjunts, tindria problemes molt seriosos amb la llei. Per tant, el secret consisteix a acumular milers de casos per sentir-se impune davant la pressió de les afectades. Ara mateix, la pàgina ha sigut tan rendible per a l’empresa que cap càstig econòmic pot igualar els beneficis obtinguts.
¿Per què no es tanca una plataforma que acull en massa i no per error propostes com Mia moglie? En primer lloc, perquè el món ja no pot existir en absència de xarxes socials. En segon, perquè les autoritats encarregades de la clausura estan prou greixades per mirar cap a una altra banda. En tercer i més important, perquè l’essència de Facebook consisteix des de la seva gènesi a comparar cossos de dones. Etimològicament, la primitiva TheFacebook significa ‘el llibre de cares’. Històricament, la xarxa més difosa del planeta procedeix d’una iniciativa anterior de Mark Zuckerberg. En el seu Facemash es comparaven les fotos d’alumnes de Harvard per votar les «més calentes». Per tant, Mia moglie s’inscriu en la gloriosa tradició fundacional d’una plataforma a la qual contribueixen tots els seus inscrits, no solament els addictes a Mia moglie.
