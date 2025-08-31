Opinió
A Manresa fem coses
És el cap de setmana gran de la festa major, miro el programa i veig que les manresanes i manresans encara fem coses, potser no tantes com abans, però en fem, d’aquelles que treuen la gent al carrer, fan una Manresa més engrescadora, mantenen la tradició, afavoreixen la cohesió social i enriqueixen el patrimoni cultural. Tenim una festa que omple carrers i places gràcies, més enllà del pressupost públic i els professionals de la casa gran, sobretot a un grapat de persones que treballen desinteressadament, des de les entitats i les conviccions personals, per tenir una ciutat atractiva, optimista i plural.
Ho dic perquè mentre penso en totes les voluntàries i voluntaris que aquests dies ens faran viure la gatzara i el bullici, recordo a l’amic Víctor Feliu que ens va deixar fa pocs dies i del que no en puc dir res més del que fa una setmana, van glossar en aquestes pàgines els companys Pep Garcia i Gonçal Mazcuñan, perquè no ho diria millor. La seva mort em va sorprendre lluny físicament, però molt a prop emocionalment, va ser el pal de paller d’un moviment veïnal ferm i compromès del qual també en van formar part noms històrics com el d’en Marià Muñoz de la Sagrada Família, la Isabel de Sant Pau, el Pablo Fernández de Valldaura o en Sornoza al barri de la Parada, per esmentar-ne alguns. Els qui en aquelles èpoques dels alcaldes Cornet i Sanclimens ens dedicàvem a la informació, sabíem que la transformació de Manresa també passava per les reivindicacions i la consciència social, a peu de carrer, d’aquestes associacions. Va ser un temps en què l’activisme social va dur a entitats com el Cercle Artístic, Tabola o l’Agrupació Cultural del Bages, a tenir un protagonisme clau en la dinamització cultural d’una Manresa que anava com un tro i veia néixer iniciatives, ara consolidades, com Xàldiga o El Galliner. Alguna cosa estem fent malament quan fa pocs dies una d’aquestes persones deganes de l’associacionisme, la Fina Dordal, Premi Maria Casajuana i presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, em deia amb tristor manresana que el futur de la Coordinadora era incert perquè, després de més d’una dècada de tibar el carro, no trobava relleu; com passa a moltes entitats i associacions quan és l’hora de posar-hi al davant sang nova, conscienciada que el futur de la seva ciutat passa per la responsabilitat social de la seva gent.
Avui gaudim de la festa gràcies a l’esforç altruista i el compromís d’aquestes persones, les d’abans que ho van abonar i les d’ara que ho fan rutllar, el reconeixement a qui fa coses perquè la ciutat es mantingui viva i participativa, és un deure d’agraïment necessari; però esperonar a les noves generacions per garantir el relleu d’aquest compromís, encara ho és més.
