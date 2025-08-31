Opinió | De reüll
El segon any d’Illa
Va ser investit en una sessió plena de sobresalts i amb l’atenció mediàtica centrada més a fora que dins de la Cambra. Mentre el president Puigdemont compareixia en un acte a l’Arc de Triomf i després es feia fonedís, Salvador Illa afrontava la sessió d’investidura que havia de permetre al PSC recuperar la presidència de la Generalitat i seguir l’estela dels presidents Maragall i Montilla. En aquella sessió, els diputats tenien l’atenció dividida: d’una banda, seguien amb interès les notícies que arribaven del carrer sobre l’aparició i desaparició de Puigdemont i, de l’altra, intentaven concentrar-se en el debat parlamentari per a l’elecció del nou president.
Ha passat un any des d’aquella jornada singular en què Salvador Illa es va convertir en president de la Generalitat, amb el suport de l’antic tripartit, però havent de formar un govern en solitari que no disposa de majoria parlamentària suficient. ERC i els Comuns van facilitar la seva elecció, però no van voler acordar cap pacte de govern.
El primer any del govern del president Illa s’ha caracteritzat per reduir el soroll de la brega política. Sempre ha estat un polític que ha fet de la moderació i del pragmatisme la seva principal virtut. Ha intentat complir els acords amb els seus socis d’investidura, com ara impulsar un pla urgent d’habitatge protegit i construir 50.000 pisos nous entre 2024 i 2030, o aconseguir el traspàs de Rodalies. Tot i això, els Comuns es queixen que van pactar amb el Govern la incorporació de 60 inspectors abans del 30 de juny per vetllar pel compliment de la llei d’habitatge, i que això no s’ha fet. ERC, per la seva banda, reclama que la Generalitat tingui més capacitat per recaptar i gestionar els impostos, ja que considera insuficients els avenços actuals per aconseguir un finançament singular. Tant els uns com els altres afirmen, a hores d’ara, que no votaran a favor dels pressupostos.
Malgrat això, Salvador Illa, aferrat a la realpolitik, confia que podrà resoldre aquests problemes i que els partits que li van donar suport a la investidura acabaran permetent l’aprovació dels pressupostos i la continuïtat del seu govern, amb l’estil de moderació que el caracteritza. Sap que l’ambient polític a Catalunya i a Espanya no li és favorable, però no per això pensa canviar la seva manera de fer política, que ja va demostrar com a alcalde de la Roca del Vallès; al govern d’Espanya, com a ministre de Sanitat en plena pandèmia; i al capdavant del PSC.
