A veure qui és el pròxim conductor embogit
Cinc anys després de la pandèmia, tres després de la invasió russa d’Ucraïna, en plena era Trump, les borses baten rècords i l’economia espanyola no mostra esgotament
El 14 d’agost, a l’altura de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a l’AP-7, direcció Barcelona, estava avançant un camió pel carril esquerre quan per darrere, a més de 160 quilòmetres per hora, un cotxe va començar a fer-me llums instant-me que em posés al carril central de seguida. El vehicle, de matrícula francesa, va seguir a aquest ritme, frenant i accelerant fins que el vaig perdre de vista, enmig de la densitat de l’antiga autopista de peatge. Al cap d’un centenar de quilòmetres, a prop de Sant Sadurní d’Anoia, em vaig trobar un aparatós accident que va generar llargues retencions. Desconec si l’afectat o causant va ser l’imprudent i perillós conductor anterior.
Obro parèntesi. Cal començar a prendre mesures serioses contra el nombre altíssim de vehicles estrangers que se salten els límits de velocitat quan condueixen per les carreteres espanyoles. Francesos i neerlandesos lideren les ànsies per córrer junt amb els camions matriculats a l’est d’Europa, que avancen altres de la seva espècie en els moments més inadequats. La Direcció General de Trànsit (DGT) podria forrar-se multant. Per comparar, l’any passat em van carregar 140 euros per anar a 55 km/h en una via on havia d’anar a 50 a França. Tanco parèntesi.
Aquest agost que ja acaba segur que vostè, estimat/ada lector/a, ha passat per algun moment de risc, en més o menys mesura, que ha superat feliçment. En èpoques de viatges, fins i tot el recorregut més curt i reconegut pot generar situacions de perill. Pot haver sigut fins i tot en l’entorn familiar o practicant algun esport. Un veí es va trencar tres costelles de la manera més tonta amb el manillar de la bicicleta després d’una ensopegada. Un altre va córrer més del compte i li ha sortit una fasciïtis plantar de la qual trigarà un temps a recuperar-se.
Les tragèdies com els incendis del nord-oest d’Espanya o els que van patir Tarifa i Zahara de los Atunes (Cadis), Extremadura i altres territoris afecten no només els viatgers, sinó, el més greu, seguen i destrossen famílies i els seus habitatges i terrenys. Com el guillat que em va avançar per l’autopista, els causants dels incendis haurien de pagar la seva malifeta pels segles dels segles.
No podem predir què passarà, ni quan ni com, però sí que sabem que sempre acabarà passant alguna cosa. En bastants casos, de manera aleatòria –random, en diuen ara, que sembla que en anglès sona millor per a alguns–, en d’altres perquè la història es repeteix.
Sempre hi haurà un imbècil conduint que posarà en perill la seguretat viària. Sempre existirà un delinqüent que llanci una burilla a un bosc, per distracció o voluntàriament. Sempre –no s’ha de donar marge a la improvisació– cal estimar com pot canviar l’onatge abans d’aventurar-se a sortir al mar. I així podríem seguir amb centenars de tòpics més.
Tanquem el tercer estiu després de superar la pandèmia i les conseqüències immediates de la invasió russa d’Ucraïna del 24 de febrer del 2022, que ens va tenir en suspens durant uns mesos per raons geopolítiques i econòmiques (la tornada de la inflació). Albirem un món més complex en què la informació fluïa cada segon i els anallestos de torn van començar a utilitzar constantment el substantiu incertesa. També, entre els oracles i profetes de l’apocalipsi, continuem evocant l’expressió llatina carpe diem. Calia aprofitar el present, perquè mai sabem quin conductor ens posarà en risc mentre conduïm.
Els espanyols han tornat a viatjar per tercer any consecutiu com mai, i les nostres costes i ciutats més turístiques s’han omplert de turistes. Testifico la dificultat de trobar aparcament a Cadis i les cues per veure guarnits els carrers del barri de Gràcia de Barcelona durant les seves festes. Només l’autovia A-32, que uneix Bailèn amb la província d’Albacete, paralitzada a mig camí, veu passar un cotxe de tant en tant.
Les dades macroeconòmiques continuen donant alegries en un país que segueix –i seguirà– sense Pressupostos Generals. Si demà el Govern central deixés d’existir, ¿passaria alguna cosa?, m’han preguntat. De vegades fa l’efecte que la inèrcia és suficient per mantenir aquest ritme al paradís mundial del turisme i els seus serveis.
Les borses continuen marcant rècords, Trump i Putin juguen a pòquer amb els ucraïnesos, els gazians són assassinats i en les tertúlies estiuenques es parla de com la intel·ligència artificial afectarà els llocs de treball. Comença una altra temporada. A veure quin conductor embogit ens sorprèn.
