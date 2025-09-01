Opinió | De burxot
Esport competitiuo formatiu
David Bricollé plantejava dilluns, en aquest mateix espai, un debat interessant sobre les conseqüències del rigor que, d’uns anys ençà, apliquen les federacions esportives. Parlava de l’hoquei sobre patins i l’exigència de titulacions per a tots els entrenadors, “des de la base més base”, i de l’amenaça que suposa per a la supervivència dels clubs més petits, per les dificultats de trobar tècnics titulats i d’assumir-ne els costos.
Comparteixo que aquesta exigència no pot tenir un afany recaptador. I hi afegeixo que les federacions, la de patinatge en el seu cas, han de donar facilitats tant als entrenadors que vulguin titular-se com als clubs per adaptar-se de manera progressiva a la nova normativa. No són mesures que es puguin aplicar d’un dia per l’altre, és ben clar.
Ara: per a mi, la pregunta rellevant que suscita el debat és per què la formació i titulació que exigim en d’altres àmbits sembla supèrflua i prescindible en l’esport?
Perquè hi ha en la pràctica esportiva de competició uns riscos que o bé es desconeixen del tot, o bé no es valoren prou. Em refereixo a la possibilitat de patir lesions físiques greus, però també de mentals, que trenquen carreres i frustren il·lusions, amb tota la càrrega emocional i les conseqüències que se’n puguin derivar en cada individu. I no cal ser un atleta professional per estar-hi exposat. Qualsevol nen, adolescent, jove, adult o veterà que practiqui esport amb un cert afany competitiu n’ha de ser conscient i, per tant, ha d’estar preparat. Per això cal que els entrenadors tinguin la formació adequada i la millor possible.
Probablement, la clau de volta sigui distingir de manera nítida entre l’esport de competició i l’esport de lleure i de formació. Que els clubs tinguin les dues línies. Esclar que, llavors, caldria veure si els nens —i sobretot els pares— estan disposats a situar-se allí on els correspongui.
