Opinió | Editorial
Ja n’hi ha prou! a Gaza
Des de l’any 2023, almenys 56 periodistes han mort a Gaza sota el foc de l’exèrcit d’Israel. No hi ha uns morts més importants que uns altres. I mai s’ha d’oblidar que les víctimes principals són els civils palestins que han mort en aquesta ofensiva i que es compten per desenes de milers, tal com ho va ser el miler d’israelians que va morir en els atacs d’Hamàs, per molt que la desproporcionada resposta imposada per Benjamin Netanyahu els hagi fet caure en l’oblit. El que està passant a Gaza ha deixat de ser des de fa molts mesos la resposta a un desafiament terrorista per a convertir-se en alguna cosa que els tribunals internacionals hauran de dirimir si està sent un genocidi perquè té gairebé tots els atributs per a ser-ho amb el que sabem. I, desgraciadament, el que sabem és poc i menys el que podem acreditar amb fonts independents. Uns veten als qui no assumeixen la seva versió i els altres es dediquen a perseguir-los, a pressionar-los, a amenaçar-los i finalment a assassinar-los. No hi ha argument que justifiqui cap mort, però en el cas de Gaza avui dia, l’exèrcit israelià està incomplint tots els protocols internacionals en matèria de conflictes bèl·lics. Els més greus incompliments els hem vist en l’atac a persones que es trobaven recollint aliments en zones declarades segures, així com els atacs a objectius civils perfectament identificables com és el cas dels hospitals. Tot això s’ha fet sota l’inadmissible argument que ocultaven activitats de Hamàs.
En aquesta mateixa línia, els principals mitjans de comunicació hem decidit donar suport a l’acció que promou aquest dilluns 1 de setembre l’organització Reporters Sense Fronteres per a exigir una convocatòria urgent del Consell de Seguretat de l’ONU per a instar a Israel a complir la resolució 2222 que protegeix la integritat personal dels periodistes en zones de conflicte bèl·lic. Israel hauria de complir aquesta resolució i tot el paquet que exigeix la protecció de la població civil. En cas contrari, ens allunyem de l’escenari d’una guerra per a instal·lar-nos definitivament en el del genocidi. Si la primera víctima en una guerra és la veritat, en aquest cas els periodistes que la persegueixen estan pagant amb la seva vida la defensa del dret a la informació dels ciutadans, començant pels d’Israel i Palestina i seguint amb els de la resta del món. És la nostra obligació demanar el cessament la violència en aquesta regió per a permetre que també els periodistes puguin complir amb el seu deure com a garants d’un dret que no és seu sinó de la ciutadania.
La barbàrie que capitaneja Netanyahu no justifica en cap cas que el periodisme traspassi la frontera de la independència i es converteixi en activisme ni en un sentit ni en un altre. El poble palestí és víctima, en primer lloc, del terrorisme de Hamàs al qual en cap cas no es pot respondre com ho està fent l’actual govern israelià. Si Netanyahu persevera en aquesta espiral i tracta d’eliminar els ulls independents del periodisme és perquè, possiblement, sap que la població civil d’Israel no podria suportar tenir una visió ajustada del que està passant. Israel, sigui per pressions internes o externes, ha de tornar a respectar la legalitat internacional, només així el periodisme deixarà de ser una víctima d’aquesta barbàrie insuportable.
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Negar-se a pagar una derrama: la decisió del Suprem que marca un precedent
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat