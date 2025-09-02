Opinió | TRIBUNA
Pedra de Queralt, Pedra Sagrada
Ens apropem al 8 de setembre, la Gala de Queralt i els capitans d’aquesta celebració han preparat tot un ventall d’activitats culturals al llarg d’aquests dies. Queralt ha estat construït per la suma de molts esforços. Des del picapedrer que forja la primera pedra fins a l’ermità que se’n cuida, passant pel capellà custodi, l’esportista o el no-creient que se sent fill de Queralt, fins a arribar al poeta lletraferit, que avui m’agradaria ressaltar, amb l’obra Antologia queraltina (1992) a càrrec d’Edicions de L’Albí de Jaume Huch. En destaquem alguns:
El poema «A la Verge de Queralt» d’Anton M. Calaf compara el vincle entre un pagès i el seu mas amb el d’un berguedà amb Queralt: «teniu dels besavis magnífic casal» / «Berga us venera com casa pairal». Finalment, destaca Núria, Miracle i Queralt com a santuaris que custodien la porta al Pirineu, una constel·lació de santuaris marians que l’abat Oliba imaginava com a frontera intel·lectual del cristianisme.
El poeta de Sant Hilari Sacalm Antoni Busquets parla per primer cop a l’antologia d’un «humil i auster ermità / que cuida amatent el vostre altar». Aquesta figura es feu càrrec del santuari durant segles sota la supervisió d’un capellà custodi. La poesia d’ermitans, donats i escolans són una variable constant en els poemes recollits en diferents jocs florals o certàmens literaris d’inicis del segle XX i que apunten que el nostre santuari queraltí rebia molts visitants d’arreu del país.
Molts autors fan poesia del ventre maternal de Madona de Queralt respecte als seus fills, els berguedans. Agustí Cols al poema «Coloma de la Serra» ho relaciona així: «Vós sou, Reina sagrada, la mística coloma / que en eix serrat niàreu com tortra en l’alta lloma, / i els nobles fills de Berga són vostres colomins». Colomins berguedans, «bons soldats» de la Mare de Déu, que s’embolcallen amb l’escut i bandera del seu mantell.
Hi ha un poema de Montserrat Ballarà, «A la nostra Mareta de Queralt», que parla de la campana de Queralt com a despertador dels berguedans i que els recorda que Queralt és la seva parròquia: «Desperta’t, berguedà, / soc la campana nova».
De Ramon Vinyes, trobem «Oda a Berga» que defineix: «muntanya de Queralt, muntanya, jardí de muntanyes». I és que, seguint al poema d’Emili Guilanyà «La Prometença», «Queralt és una meta que hem de guanyar amb voluntat ben neta». Queralt és invocada com a pubilla, mare, esposa, reina en un reialme «que és tot pau i calma / -llum celestial.-», en versos de Climent Peix. Climent Forner es declara «enamorat de tres germanes / que viuen oblidades en tocoms / de virginals silencis». «En totes tres n’estimo només una». La Quar, Queralt i Corbera, totes tres, són Maria.
És un treball immens el d’aquesta antologia a càrrec de Jaume Huch (editor queraltí per excel·lència), que ens demostra que es pot estimar Queralt des de moltes perspectives. En el poema «Records de Berga» d’Àngel Santaeulària, Queralt és Pedra i Sagrari, enguany que es commemora el tricentenari de la primera pedra sagrada del Santuari actual. La Pedra d’on hem estat tallats té moltes arestes. Bona Gala de Queralt 2025! n
