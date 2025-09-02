Opinió | XUT A PALS
No volen treballar
Quan superes la rodona xifra dels 55, a les trobades amb amics, parents i coneguts que també caminen -o ja hi són- cap a la seixantena, hi apareix de forma recurrent un nou i apassionant tema de conversa: la jubilació. Tothom ha fet números i qui més qui menys sap quants dies li falten per poder-se retirar definitivament del món laboral i quin sou li quedarà (tot i que això poca gent ho revela). I el consens és total: «Ni un dia més, a la que pugui, plego i ja m’hi ha vist prou». La perspectiva de 15, 20, 30 o fins i tot 40 anys més de vida sense treballar sembla que no espanta a ningú, sinó tot al contrari. Definitivament, la gent gran no vol (no volem) treballar.
En canvi, paradoxalment, de qui sento habitualment aquesta acusació (perquè es formula en to d’acusació) és d’una altra franja d’edat: la gent jove (menors de 30 anys, posem). Tothom sembla conèixer el propietari d’un bar, botiga o taller que té moltes dificultats per trobar nois i noies que hi vulgui treballar. «Si els dius que han de venir a les tardes o els caps de setmana ja no tornen»; «No hi posen interès ni ganes»; «Quan els tens ensenyats, pleguen i has de tornar a començar»... I és curiós, perquè tot això contrasta amb el que observo quotidianament. En molts comerços de la ciutat (Berga, en aquest cas) hi treballa gent jove, caps de setmana i tardes inclosos, amb ganes i bona actitud i de forma continuada durant mesos i anys, compaginant-ho amb els estudis o no. Significativament, la majoria d’aquests establiments són cadenes (forns de pa, grans superfícies, franquícies...) o establiments molt consolidats que -i aquí som, crec, al cap del carrer- contracten a la gent de forma escrupolosament legal i d’acord amb els convenis respectius. Unes condicions que no són meravelloses, però que donen unes certes garanties a la persona treballadora. Sap quin horari haurà de fer i quan acabarà guanyant a final de mes, cobrarà el dia que toca, tindrà dret a fer vacances i agafar la baixa si li cal, … Em fa l’efecte que la gent jove, quan se’ls garanteixen drets i se’ls tracta amb el mateix respecte que a qualsevol, penquen i molt (quin remei).
Ens passem el dia lloant el petit comerç, però el cert és que en molts casos (no sempre, evidentment) les cadenes (o algunes cadenes) ofereixen millors condicions laborals que les petites empreses independents. Insisteixo, no sempre és així, per descomptat, però la tendència és prou evident. Tots els que hem tingut un negoci propi sabem que a vegades, i sobretot el començament, has de fer més hores que un rellotge i posar-hi tres o quatre plusos d’esforç i dedicació. Ara bé, si a la llarga, perquè els números surtin, has de recórrer a l’autoexplotació (tan freqüent en bars i botigues petites o familiars, ara i abans) o a agafar personal per sota de les condicions que marquen lleis i convenis, potser és hora d’admetre que el teu negoci no és un negoci i que abaixar la persiana no és la pitjor de les solucions. n
