Opinió | No sé si m’explico
Molta gent i poca festa
Qui més qui menys, però quan acaba l’estiu, a Manresa tothom té ganes de festa. De fet, n’hi ha tantes, de ganes, que del dia 1 de setembre se’n podria dir 32 d’agost. I aquest és el problema, que Manresa té més ganes de festa de les que pot sostenir.
Aquests darrers anys, la Festa Major s’ha dividit entre el carrer Sallent, la plaça Sant Domènec i la Plaça Puigmercadal: entre els concerts que proposa l’ajuntament i els artistes als qui dona escenari l’Alternativa. Aquestes tres opcions, però, acaben d’hora (o relativament, estem parlant dels volts de les tres de la matinada) i, un cop tancats, presenten al públic l’eterna pregunta: i ara, què? La resposta per als qui estan al carrer Sallent podria ser Stroika, tot i que al concert de dissabte la mitjana era d’entre 14 i 15 anys, edat que no és, o no hauria de ser, prou per accedir-hi. Per als qui ronden pel centre, que són la gran majoria, l’alternativa a l’Alternativa és el Sielu.
La sala té un aforament de 999 persones, capacitat que cada any es revela insuficient. Exemple van ser divendres i dissabte de festa major, nits en què les entrades venudes van més que duplicar aquesta xifra. «Massa gent», repetien en sortir els que havien aconseguit entrar. El problema, però, no només rau a sobrepassar la capacitat (pràctica, per altra banda, massa normalitzada arreu del territori) perquè, de fet, el nombre d’entrades mai equival al nombre de persones que estan a dins. El problema rau en la impossibilitat de deixar entrar a tots aquells que es queden a les portes. Un cop acabat el pd de l’Alternativa, la sala va deixar de vendre entrades; només s’hi accedia a mesura que algú en marxava i, per als qui sortien, tot i anar segellats, la cua era altre cop obligatòria. Es va fer evident que la sala no podia respondre a la demanda, però també es va evidenciar que és quasi tan mala opció sobrepassar l’aforament com deixar que desenes de persones es quedin bevent al carrer, asseguts en els bancs de la plaça. Sort de la font! Existeix, però, una alternativa?
Posar a la venda menys entrades seria un bon començament; habilitar espais que fessin la funció de discoteca durant els dies de festa major seria una solució. Perquè si una cosa és clara, és que ningú no deixarà de sortir i que depèn de les mesures que es prenen fer de la Festa Major de Manresa un espai segur per a tothom, tant a dins com a fora.
