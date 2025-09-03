Opinió | BADANT
Pensades d’estiu
Com que pensar és lliure, puc considerar-me lliure de compartir els pensaments dels darrers dies. Es pot badar i tenir pensats productes d’un entumiment cerebral, pensades d’estiu, que podrien ser ben vàlides tot l’any.
Cantava en Raimon: «Qui perd els orígens perd la identitat!», una frase ben certa que fa referència a les persones, unes unitats unipersonals. Podem aplicar aquesta frase a col·lectius humans?, d’una persona amb arrels a grups socials amb arrels?, i, posats a fer, quines arrels d’identitat tenen les anomenades comunitats autònomes? Fent una amanida d’idees es pot badar amb el terme de comunitat autònoma, lligant-ho amb la situació dels focs, tristos protagonistes a la pell de brau, el mes d’agost.
El concepte d’autonomia, a territoris espanyols, va tornar a aparèixer en la «transició democràtica»; a Catalunya el clam de «Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia» ressonava a l’ambient abans i després del traspàs del dictador que, per cert, va morir al llit; recomano cercar a Google: l’Auca de l’Enfadós o la Fi del Cagaelàstics. A part de Catalunya, el País Basc i, amb menys força Galícia eren considerades les Comunitats Històriques, un eufemisme per rebaixar la denominació de Nació. Ai las!, ben aviat va aparèixer la contraofensiva política en forma del «Café para todos», una manera de posar llet al cafè, amb resultat d’un tallat descafeïnat i amb sacarina: un desgraciat! Amb comunitats sense cap mena de sentit històric, podria ser que algunes han servit per pessebres a on menjar i un estat sense un hàbit que ni s’acostava ni tenia costum de tenir sentit federal. Un resultat de desigualtats, amb autonomies que podien escollir el grau de desenvolupament de la descentralització. Algú se’n recorda de la LOAPA? La llei Orgànica d’Harmonització (meravellós eufemisme) del Procés Autonòmic:
Una nació porta en el seu ADN, un sentit d’estat, una voluntat i capacitat d’exercir un bon govern, de governar, de treballar aspectes de prevenció, de tenir les competències en àmbits clau, i una voluntat de treballar en el dia a dia per crear i exercir estructures de un estat, sigui que les tingui o no, la comunitat no deixa de ser una nació, perquè és intrínsec en l’ideari col·lectiu.
Les actuacions de prevenció són diverses, i de gran importància, però tenen un problema, no són rendibles ni visibles a curt termini, tenen un baix retorn polític amb visió de curta volada, encara que tenen un gran impacte positiu a llarg termini. Tenim Comunitats, no escric nacions que, segurament, no han fet la feina o, almenys, no tota. Manca de substrat històric, ergo... de voluntat de govern. Les nacions o no els han deixat malgrat que han anat fent la feina que podien o no els han deixat fer.
No és la meva intenció culpar a ningú, només que les societats són estructures vives, que creixen, passen xarampions o emmalalteixen, es desenvolupen i maduren, o no. Sense arrels les plantes no creixen i afegiria: D’aquella pols, i polseguera, venen aquests fangs.
