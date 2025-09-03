Opinió | A TEMPO
Un peto i deu quilos menys
Prou complicat és fer de pares perquè vosaltres, amb les vostres ocurrències suposadament inclusives, equitatives i tot aquest vocabulari progre, encara ens ho compliqueu més. Acabo de veure un anunci signat pel Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya amb una foto d’una noia amb evident sobrepès que ens diu «El like més important és el teu». Així, sí amb 120 kg em sento bé i em veig guapa, endavant? Encara em poso les mans al cap! Prou que costa d’arrencar-los del sofà, convèncer-los de menjar fruita i verdura, que l’excés de greix no serveix absolutament de res i que s’han de moure i fer esport! La consellera d’educació - Esther Niubó - aquesta que va dir que «l’escola ha nascut per ensenyar, no per salvar el català»- no hi té res a dir? Aquest és el missatge que es vol fer arribar a les noies adolescents? I ho dic en femení perquè a l’anunci només hi surten dones. Això sí: els tallers sobre alimentació, nutrició i vida saludable a les escoles i instituts que no faltin! Anar a la dietista i perdre deu quilos ha estat una de les decisions més importants i transcendents de la meva vida. Juntament amb apuntar-me al gimnàs. I anar-hi, és clar! Recordo que el primer que vaig fer quan vaig arribar al pes que em convenia va ser anar a comprar-me un pantaló de peto texà. Em mirava al mirall i em sentia guapa i orgullosa de l’esforç que havia fet. Perquè no va ser gratuït, eh? I no em refereixo als diners. Vull dir que va caldre disciplina, tenacitat, perseverança i una bona dosi de motivació. I convicció que no només era una qüestió d’estètica sinó, sobretot, de salut. Perdre pes és un antídot contra la diabetis, la hipertensió, mal als genolls i a l’esquena i un llarg etcètera d’afectacions associades al sobrepès i l’obesitat. Agraïment etern a l’Assumpció Zueras perquè sola no ho hauria aconseguit. Recordo que hi anava els dilluns perquè saber que l’Assumpció em demanaria els deures - un quadre on apuntava el que havia menjat a cada àpat i l’esport que havia fet durant tota la setmana- m’ajudava a no caure en les temptacions del cap de setmana. Ens passava receptes boníssimes, barates i fàcils de fer. Fugíem de l’excés de sal i de sucre i apreníem a menjar en un plat de postres. A menjar a poc a poc, mastegant vint vegades cada mos, perquè el cervell tingués temps de sentir-se saciat. Si teníem gana entre àpat i àpat, podíem menjar pastanagues i api a dojo perquè, a part de poques calories, feien crec-crec, i així mastegàvem i teníem la mandíbula distreta. No podíem fer malifetes, però si anàvem de vacances a París «teníem permís» per menjar-nos una tarte Tatin de primera categoria. Perquè també vam aprendre que els plaers i la vida van de bracet. No sé si m’he sabut explicar prou bé, però un pes saludable és fonamental per mantenir una bona autoestima i em fa l’efecte que aquest anunci rema en sentit contrari. Molt desafortunat, sincerament.
