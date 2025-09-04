Opinió | VIST I NO VIST
Mobilitzar-se contra el poder
Del Víctor Feliu Ferrer vaig aprendre l’activisme constant i la mobilització contra el poder, quan les coses no rutllen, tal com puntualitzava el periodista Xavier Domènec, que igual que el també periodista Gonçal Mazcuñán, i l’activista social i polític Josep Ramon Mora, l’han recordat aquests dies, a causa del seu traspàs. El 1975 Feliu va participar en la Comissió Gestora del barri de la plaça Catalunya. Més tard, seria president d’aquesta associació de veïns (AV). També va ser president de la Federació Comarcal de les associacions de veïns del Bages i va pertànyer a la Comissió Permanent de la Confederació de les AV de Catalunya (CONFAVC), essent-ne un membre destacat. El 2 de desembre de 1979 va participar activament en la primera assemblea de les AV de Catalunya, amb el debat de les ponències a l’institut Lluís de Peguera i la lectura de conclusions a la Pista Castell. El 27 d’abril de 1991 va ser elegit president de la Federació Comarcal de les AV del Bages. Quan vaig participar en la Coordinació de la Història de les Associacions de Veïns de Manresa, Feliu es va oferir per col·laborar en tot el que fos necessari i va fer moltes aportacions útils. El seu sistema d’operar, que alguns han criticat per massa dogmàtic sense raó, penso que era pràctic. Defensava les seves posicions i argumentava les afirmacions, sense tenir cap problema a admetre punts de vista diferents, si les informacions venien d’uns estudis demostrables i amb dades contrastades. He de dir que vam treballar conjuntament d’una manera planera i trobant solucions per a situacions, que a priori, podien semblar conflictives. A finals del franquisme es va afiliar al PSUC per concretar el seu compromís per tal d’assolir una societat més justa. És evident que creia en la transformació d’una societat capitalista competitiva i antisolidària en una de més igualitària, de la mateixa manera que creia en una transició del feixisme a la democràcia, però és dels que es va adonar que no seria gens fàcil.
Malgrat que les lluites i tots els esforços realitzats soc dels que pensen que el estat profund espanyol ha sabut evitar que els ciutadans de l’Estat puguin gaudir encara d’una democràcia plena. La participació de suposats partits progressistes com el PSOE en els beneficis propietat de l’Estat franquista, que tot seguit va compartir amb els seus hereus de l’extrema dreta (PP) i de la dreta extrema (Vox), amb el lobby de les portes giratòries, van permetre col·locar a polítics significats dels partits en la direcció de les grans empreses del país, sense tenir-ne ni idea. Aquest pacte antinatural ha estat considerat pel prestigiós historiador Josep Fontana com una transacció política que va impedir completar la transició. Aquesta fórmula ha permès la generalització de la corrupció i el desinterès de bona part dels ciutadans per la política, mentre els jutges franquistes aprofitaven l’avinentesa per ocupar els principals òrgans judicials de l’Estat, des d’on han imposat fins ara les seves tesis polítiques, ignorant l’acceptació dels intents de legislació més democràtica, sempre que els ha convingut. Políticament, Feliu era partidari del dret d’autodeterminació de Catalunya que sempre va defensar. Des de la Coordinadora d’Urbanisme dels barris va participar en la campanya Salvem el patrimoni arquitectònic i urbanístic que van permetre mantenir per la ciutat, la Casa Lluvià i el Casino. Darrerament, s’havia significat com a president de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes en la defensa de les residències de la gent gran. Que la ciutat encara no tingui la del Xup és culpa d’aquest ajuntament. A què espereu?n
