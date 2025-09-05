Opinió | LA SOBRETAULA
«Si la llengua falla, fallarà tot»
Hi ha instants que et reconcilien amb el país. Entrar en un restaurant de la costa i sentir que et reben amb un «bon dia», dit amb naturalitat. Que no hagis de demanar el menú en català perquè te l’ofereixen abans que res. Que un cambrer amb accent llunyà s’esforci per parlar la teva llengua, com a gest de respecte i pertinença. Aquests detalls que haurien de ser normals, avui són gairebé excepcionals. I, quan passen, ho celebres i expliques a la família i als amics com un fet extraordinari que t’ha passat.
Com passa amb la gastronomia. Quan es viatja agrada tastar el vi de la DO més propera, el formatge de la zona, la recepta tradicional que només trobes en aquell indret concret perquè tots aquests sabors ens expliquen coses. I, quan són absents, quan tot és franquícia, fusió o fotocòpia global, sentim que ens hem perdut alguna cosa. Ambdós elements, llengua i gastronomia local (sobretot a les poblacions més grans i turístiques), estan passant hores baixes al nostre país.
Pel que fa al català, aquests darrers dies, el Govern ha començat a enviar cartes als ajuntaments demanant-los l’adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. Un document aprovat el mes de maig amb el suport de PSC, ERC i Comuns, i que, segons la propaganda, pretén «sumar complicitats» per garantir el futur del català. Però el pacte neix coix. Evita posar el focus en les dues grans amenaces que tenim a tocar: què passarà si el Tribunal Constitucional imposa el 25% de castellà a les escoles? Quina serà la resposta si el català continua sense ser oficial a Europa?
Un Pacte Nacional hauria de respondre aquestes qüestions amb claredat i contundència. No fer-ho és com escriure una recepta sense saber si tindràs els ingredients bàsics. Per això Junts, així com altres entitats i sindicats com la USTEC o l’ANC, no l’han signat. I, també, perquè abans de demanar adhesions institucionals caldria que el Govern donés exemple, que complís allò que predica i que no menystingués la llengua en la seva acció diària ni a les seves institucions. Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta de l’Associació Catalana de Municipis, ho va resumir així: «Els acords no s’aconsegueixen per carta. Cal diàleg, corresponsabilitat i exemplaritat. No contractes d’adhesió». I té raó. No és només una qüestió de supervivència lingüística. És una qüestió d’honestedat cultural. La llengua no és un complement; és l’ingredient essencial del nostre menú com a poble. Fer país és parlar-la. Oferir-la. Fer-la sentir, que sigui acollidora i viva. Com un bon plat fet amb productes locals. Com un vi servit amb l’orgull de saber que ha sortit de les vinyes que acompanyen el paisatge. Com aquell «bon dia» que t’abraça quan menys t’ho esperes i que et recorda que ets a casa.
Per això, abans de repartir cartes, caldria repartir responsabilitats. Si volem salvar el català, cal començar per parlar-lo sempre, exigir-lo i estimar-lo. I sobretot, fer-lo present en cada racó del país: al carrer, a les escoles, a les institucions, als negocis, i també als restaurants. Com ha recordat, aquest dimecres a Manresa, el MH President Torra amb paraules del mestre Fabra: «si la llengua falla, fallarà tot».
