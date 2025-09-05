Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
La trobada de Brussel·les
Dimarts a la tarda el president Salvador Illa va rebre a la seu de la Generalitat a Brussel·les a Carles Puigdemont. La visita la podríem considerar normal entre el president i un antic president, si no fos que és el primer cop que es veien ateses les especials circumstàncies que envolten Puigdemont.
Com és sabut l’amnistia de Puigdemont és ferma perquè així ho ha dictaminat el Tribunal Constitucional, però el Tribunal Suprem s’ha declarat en desobediència i no accepta ni el que van legislar les Corts espanyoles, ni el que va sentenciar el màxim tribunal. Hi ha presentat un recurs que no sembla que tingui viabilitat.
Des de Junts s’ha volgut treure rellevància a la trobada presentant al president Illa com si fos un escolanet de Pedro Sánchez. Però tot i aquest menysteniment d’en Turull en Puigdemont no podia amagar la cara de satisfacció d’haver estat rebut pel president de la Generalitat. Podem dir-ho com vulguem, però aquesta trobada té la importància que li vulguem donar, però és un reforç a la política del president. És la trobada entre el cap del govern i el cap de l’oposició hauria de ser quelcom regular en un sistema democràtic, a Catalunya donat les circumstàncies derivades de la història recent no ho havien fet possible, esperem que la pròxima vegada la trobada sigui a Palau, on correspon.
La trobada reforça la situació de «normalitat» que vol donar el president, és cert que una part d’Espanya no accepta l’amnistia, una part que té molt poder, només cal veure com ho ha tractat la premsa de la dreta espanyola, titllant la trobada poc menys de traïció a l’Estat i parlant de Puigdemont com el pròfug, en lloc de mirar el perquè encara no pot entrar a Espanya.
Vist tot això, faria bé Junts de mirar quin vol ser el seu paper a la política catalana. A la política espanyola té una certa rellevància gràcies als seus set diputats que sovint trenquen la majoria que sustenta al govern, sota qualsevol excusa i com a resultat certes polítiques queden aturades amb el cost que té pels ciutadans, també els de Catalunya. O és que el Decret antiapagades elèctriques no beneficiava als catalans?
Com deia, Junts ha de saber què vol ser a la política catalana. De moment només està a la irrellevància i, tot i que el govern no té una majoria estable, en cap moment mira a Junts com un possible aliat, atès que aquests estan situats en el no a tot. En casos com l’aeroport o en temes fiscals Junts podria ser útil a la societat catalana, però si continua amb el mateix capteniment resta totalment al marge del debat.
És molt difícil d’entendre que un partit s’autoexclogui del debat polític, ells ho justifiquen per la falta de normalitat política. Bé ara que el president ha rebut el seu líder s’haurien de plantejar si val la pena continuar en aquesta situació d’irrellevància, o els val la pena canviar i participar activament de la política catalana. Per més que li donin voltes, és pel que veritablement els van votar una part dels ciutadans de Catalunya.
