Opinió | només és una idea
Ucraïna ja està
Posar tot un país en guerra és molt complicat, però posar-lo en pau quan està ple de ressentiment, dolor, runes, orfes, vídues, pares que han perdut fills i famílies que ho han perdut tot, encara en pot ser més.
Plantejar als ucraïnesos que per tenir pau caldrà perdre territori posarà a sobre la taula les dues grans preguntes que emergeixen sempre en una situació com aquesta: ¿tants morts per a res? ¿si l’agressor és recompensat, qui serà la propera víctima?
Els morts hauran servit per a molt. Ucraïna ha demostrat (a Rússia, en primer lloc) que és una nació, que respon com a tal i que intentar conquerir-la no surt a compte. És a dir, s’ha guanyat el dret a ser un estat independent, i ha pagat el preu que han pagat abans moltes nacions per exercir-lo. La majoria de les nacions que han arribat a avui com a estats han perdut territori el darrer segle i mig en guerres on han salvat la seva existència. Dinamarca va perdre el sud, Finlàndia part de l’est, Irlanda el nord, Hongria dues terceres parts del territori... Ucraïna podria haver-se convertit fa tres anys en un estat colonitzat i susceptible de ser absorbit per Rússia. En canvi, perdent la seva part menys ucraïnesa es mantindrà com un estat indiscutit que haurà posat un preu molt alt als kremlins del futur i segurament quedarà més protegit. Per a això han servit els morts. No és poc. Es molt. Simplement, Ucraïna ha lluitat ara la guerra per la independència de 1991.
Putin haurà estat recompensat, però la lliçó d’aquesta guerra no ha estat que Rússia té mans lliures, sinó que la seva força és enorme, però no il·limitada, i que la seva política criminal no li ha creat un entorn més segur, sinó tot el contrari. L’atac a Ucraïna haurà generat un gir històric: Alemanya, la seva eterna rival de l’oest, neutralitzada durant setanta anys, restableix el servei militar, es rearma, revisa la seva ‘ostpolitik’ de diplomàcia i comerç energètic i assumeix ser el pilar central d’un futur exèrcit europeu. A, més, tot el Bàltic és ara un mar OTAN. I si tenim en compte que el rival a l’est des de Port Arthur, Japó, també ha estat neutralitzat durant setanta anys i ara s’està rearmant, la posició de Rússia el 2030 serà molt pitjor que la de 2010. La pregunta és: ¿llançar-se sobre Letònia per recuperar la sortida al mar pel port de Riga valdria la pena, vist el que s’ha vist? ¿Algú podria apostar a que l’OTAN permetria l’absorció d’un estat membre? Seria una aposta massa alta fins i tot per a un Putin. Una derrota posaria en perill l’únic important per a un dictador: li faria perdre el poder. I això sí que no.
