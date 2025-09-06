Opinió | TRIBUNA
Un any de compromís i de futur compartit
Fa just un any que vaig assumir la responsabilitat de representar la Catalunya Central en el Govern de la Generalitat. Dotze mesos després, el balanç no és només de projectes i xifres, sinó sobretot d’esperança, de confiança i de la certesa que la nostra vegueria ocupa un lloc central en l’agenda del país.
En aquest temps, hem vist com s’han desplegat iniciatives que responen a necessitats històriques. La millora de la mobilitat, amb la gratuïtat parcial de la C-16 o el projecte de desdoblament de la C-55 al Bages Sud, ens recorda que el dret a moure’ns amb seguretat i justícia no és un privilegi, sinó una condició bàsica d’igualtat. La connexió digital de municipis que fins fa poc se sentien allunyats és també un gest clar: la cohesió no és un discurs, és un fet que transforma el dia a dia de persones, empreses i serveis.
També en habitatge s’ha obert una nova etapa. El pla de promoció d’habitatge protegit respon a la crida de milers de famílies i joves que reclamen oportunitats per arrelar i construir futur. I és emocionant comprovar que, en paral·lel, la salut i l’educació han estat prioritàries, amb la millora dels equipaments d’atenció primària a Osona i més oferta formativa. Perquè un país que vol créixer ha de cuidar primer de la seva gent.
Un any pot semblar poc, però és prou temps per començar a veure canvis reals. I alhora és prou curt per mantenir viva la il·lusió del que encara ha de venir. El nou PUOSC, que dota de recursos els municipis més petits, simbolitza millor que res aquest compromís: donar veu i força a qui sovint se sent oblidat.
Però més enllà dels projectes, el que deixa empremta és la manera de fer: la proximitat amb els ajuntaments, l’escolta activa de la ciutadania, la voluntat de fer equip amb tothom. Aquesta actitud ha ajudat a teixir complicitats i a demostrar que la política, quan és honesta, pot ser motor de confiança. I és aquí on pren sentit una idea que resumeix l’essència d’aquest camí: el Govern de tothom. No és el Govern ni d’uns quants ni d’un sol territori, sinó el Govern que escolta, que acompanya i que construeix col·lectivament un futur millor.
Al llarg d’aquest any, la Catalunya Central ha tornat a creure en el seu potencial. Les dificultats hi són, però la certesa d’un futur compartit és més forta. Cada carretera millorada, cada nou servei, cada decisió de posar les persones al centre construeix un relat de dignitat i d’orgull.
El camí és llarg i exigeix perseverança. Però aquest primer any ja ens ha mostrat que, amb determinació i ambició, podem transformar realitats. Per això avui no només fem balanç: celebrem també l’esperança d’un territori que batega amb més força que mai.
