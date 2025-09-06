Opinió | TRIBUNA
Joan Tapia
El curs serà encara pitjor que dur
Dimarts, Salvador Illa i Carles Puigdemont es van trobar per primera vegada a Brussel·les i dilluns Pedro Sánchez va comparèixer a TVE davant Pepa Bueno -no era entrevistat des de fa mesos-, i s’iniciava així el curs polític. Illa i Sánchez són polítics d’estils molt diferents, gairebé contraris. Illa vol recompondre els consensos trencats pel procés i Sánchez va ser investit apel·lant a una majoria progressista contra la dreta i l’extrema dreta, cosa que ha portat a una gran polarització. Però també són estrets aliats. Un gran actiu d’Illa és tenir un president socialista a Madrid i un dels de Sánchez, que el PSC hagi acabat amb les majories sobiranistes a Catalunya, així com el nombre dels seus escons al Congrés dels Diputats. I tots dos han apostat per desinflamar Catalunya.
La trobada Illa-Puigdemont ha sigut un pas endavant. Només una foto. Però Illa amb els braços empàticament oberts rebent Puigdemont i el de Waterloo acudint a la delegació de la Generalitat a Brussel·les i saludant amb aire satisfet l’actual president ho diu tot. Puigdemont admet, de facto, que Illa és el president legítim i Illa, que Puigdemont és el seu honorable antecessor. La dreta de Madrid ataca la trobada, però la llei d’amnistia està avalada pel Constitucional i en les tres eleccions catalanes que hi ha hagut des del 155, el partit de Puigdemont ha sigut sempre un dels tres primers. I durant l’última campanya electoral -abans del Constitucional i que Junts es revalidés com a segona força- Sánchez-Llibre, president de la patronal catalana -amb la junta de Foment-, va rendir visita a Puigdemont. Abans Foment, ara Illa, han aixecat acta que un país necessita comptar amb la primera força de l’oposició. Malgrat xocs del passat i les seves grans divergències.
Aquest és un dels greus problemes de Sánchez. La seva investidura va ser legítima i el mateix Feijóo -amb pas parsimonial- el va anar a felicitar. Però governar llarg contra el primer partit de l’oposició -que a més té més escons- és una assignatura endimoniada. Més quan l’amnistia va incendiar el debat politicoconstitucional i va enervar part del poder judicial. Començant pel Suprem.
A Sánchez el jutjarà el futur. Ha desinflamat Catalunya, l’economia ha anat bé -millor del que s’esperava- amb la seva aposta keynesiana, per injectar poder de compra amb pujades del salari mínim i les pensions. Però la polarització política -que ell i Feijóo han portat a extrems- és el gran coll d’ampolla del futur.
A TVE, Sánchez, menys hàbil del convenient per a un president atacat, només es va defensar. Bé, al dir que ell insulta menys. Rígid en altres moments, i fins i tot equivocat. Ja suma set anys i els preus de la vivenda s’han disparat. No és que estigui fallant el mercat, sinó que des de fa molts anys l’Estat (les administracions) no ha fet vivendes, tot i que sí escoles, i fins i tot assumit les concertades, i hospitals. Hi ha, per tant, un greu problema d’oferta i un boom de la demanda que no s’arregla amb mesures pal·liatives, que perjudiquen el sector privat.
Però el fons és un altre. Sánchez va dir que seguiria, fins i tot sense pressupostos, per continuar les seves polítiques socials. No és gens normal en un país europeu. Però no va admetre el seu autèntic drama: l’absència d’una majoria operativa. Només té majoria negativa: la por d’un Govern del PP aliat amb Vox. Potser té pressupostos -tot i que no crec que Illa pugui fer miracles-, però li serà difícil governar perquè no té majoria coherent. Les 37,5 hores de Yolanda Díaz -que es votaran dimecres- no tenen el sí dels partits de centre, que només el recolzen perquè -Aitor Esteban dixit- el PP no té brúixola. Però el pitjor és que el Govern -més ben dit, Sumar- no renuncia a polítiques per a les quals no té majoria. Així només s’enreda i es crespa tot. La llei del sòl -imprescindible- està aparcada perquè a Sumar (i d’altres) no els agrada. I el PP no vol res que pugui donar aire a Sánchez.
No és manera de governar. Ni de fer oposició, negant-se a tot, ignorant Catalunya i Euskadi i sense desenganxar-se d’Abascal. El quadrimestre serà dur. Va dir que vol seguir. Però el pitjor és descarrilar.
