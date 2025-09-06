Opinió
Maleïts papers, maleïts tràmits
Aquests renecs, ben segur els hem fet tots, milers de vegades i per tota mena de gestions. A poc a poc, hem anat sumant formularis, còpies, declaracions i manifestacions, per qualsevol tema a qualsevol lloc. Si a tot plegat hi sumem poca expertesa digital i poc domini de l’idioma burocràtic, les barreres es converteixen en murs infranquejables.
Els ajuntaments han fet esforços per simplificar tràmits, però n’hi ha que estan relacionats amb altres administracions i cada nivell afegeix, dos o tres graons més, fins a convertir el que era un graó, en una escala, de manera que els terminis s’allarguen de manera proporcional al feix de papers que toca presentar. Siguin papers físics o digitals, pel cas és igual.
Bé, doncs, una de les grans alegries que he tingut, ha estat la informació donada pel Govern de la Generalitat, en el sentit de tenir molt avançat el procés pel qual més de 170 tràmits i serveis, en qüestió d’un any, s’hauran reduït de forma notable. Res de retocs; canvis en profunditat per eliminar papers, simplificar gestions i retallar terminis de resolució. Aquesta és una de les conseqüències positives de tenir en el Govern, molts consellers i alts càrrecs, procedents d’ajuntaments i diputacions.
Doncs bé, dels 170 tràmits a facilitar i retallar, per motius d’espai, em quedo amb 5 o 6 que trobo especialment destacables. El primer per a mi és aconseguir que el Reconeixement de la situació de dependència i de prestació del servei, estigui dintre de les 10 prioritats. I és que és d’escàndol que avui dia el procés de resolució duri 326 dies de mitjana. A 31/12/24 hi havia 52,696 peticions de valoració pendents i, 55.827 expedients pendents d’elaboració del càlcul de capacitats econòmiques. Aquest és un dels processos que tindrà prioritat a l’hora de reduir paperassa, i terminis de resolució. S’ha reforçat el personal amb 18 persones.
Una altra prioritat a destacar és la de simplificació i acceleració de l’aprovació de Pensió no contributiva (PNC) per invalidesa o jubilació. I no menys important és la de Reconeixement de família monoparental i nombrosa, que té milers d’expedients a l’espera de ser resolts i que ara també trobaran una molt major simplicitat i celeritat.
Una altra que suposa greus impediments per a poder treballar de forma oficial i legal, és la d’homologació i convalidació d’estudis estrangers, no universitaris. Aquí, hi ha un coll d’ampolla que trobarà sortida, gràcies a la simplificació, per una banda, i l’increment de personal, per altra. N’hi ha d’altres que també tenen llargs, molt llargs períodes de resolució, com és el cas de la Renda garantida de ciutadania, amb una mitjana de 207 dies d’espera que es vol reduir sensiblement.
Finalment, entre les de més prioritat, figura la que té un termini més llarg de resolució i pagament, el MOVES III (vehicles elèctrics i punts de recàrrega) i ajuts a renovables en autoconsum i emmagatzematge, s’han contractat 82 professionals per a reforçar l’equip actual, i aconseguir reduir a menys de la meitat els terminis.
Una autèntica revolució administrativa, tenint en compte que tan sols en els 10 tràmits considerats prioritaris, es reben 657.000 sol·licituds a l’any. Aposta clara per a l’eficiència per deixar enrere la incompetència. Ja era hora! A veure si podem deixar els renecs per altres causes i aconseguim la gestió i tramitació administrativa, pròpia d’un país eficient.
