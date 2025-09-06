Opinió | TRIBUNA
Què més ha de passar?
Uns grans incendis forestals impossibles de controlar han estat notícia aquest estiu a la península Ibèrica, però, ben segur que ràpidament deixaran pas a altres temes d’actualitat i, a excepció de les persones afectades directament, la resta continuarem ocupats en el nostre dia a dia, gaudint en general d’un període de benestar i de creixement de l’activitat econòmica.
Ens conformarem buscant culpables i pensant que algú va fer malament la feina, i no ens passarà pel cap que la causa és sistèmica i que la mateixa forma d’organització, basada en el mercat com a única forma d’assignar recursos, que incentiva l’agricultura i la ramaderia intensiva i provoca el despoblament de les zones rurals, és la causant de l’emergència climàtica que vivim i de posar en perill el benestar de les pròximes generacions i, fins i tot, la supervivència de l’espècie humana.
Què ha de passar per adonar-nos que la forma en què ens organitzem econòmicament, basada en l’individualisme i el consumisme, no és eficient ni sostenible. Com se’ns ha de colpir per deixar de pensar únicament en el nostre benestar individual aquí i ara, com si no hi hagués futur, i per ser conscients que depenem de la resta de la societat i d’uns recursos naturals limitats.
Què més ha de passar perquè ens hàgim de replantejar l’actual organització econòmica. Per donar més paper a les administracions en la regulació dels mercats, per aprofundir en l’estat del benestar, garantint una transició ecològica justa, i per fer que les administracions públiques actuïn com a agents econòmics que inverteixin i gestionin, en benefici del bé comú, en activitats que millorin l’eficiència a la societat, no sols amb criteri econòmic, sinó, també, amb perspectiva social i ecològica.
Si no aprofitem una conjuntura econòmica positiva com l’actual per aplicar aquestes polítiques, quan entrem en recessió serà molt més difícil. I, tard o d’hora, en tindrem una, derivada dels inevitables cicles econòmics produïts, com sempre, per la ineficiència i els excessos dels mercats. Una crisi en què podem caure molt aviat degut a la incertesa mundial provocada per les polítiques erràtiques i unilaterals del president Trump.
Els grans increments d’aranzels poden produir augments d’inflació i un canvi cap a polítiques econòmiques restrictives, amb augments dels tipus d’interès, que reduiran el consum i la inversió, i retallades de la despesa pública, que incrementaran els nivells d’atur, perjudicant com sempre la classe treballadora.
Les perspectives d’aconseguir aquest canvi d’orientació del sistema econòmic són encara més negatives veient la tendència de l’extrema dreta a obtenir espais de poder i coneixent les seves propostes que són negacionistes ecològicament, econòmicament defensen la llibertat absoluta dels mercats, socialment pretenen l’eliminació de l’estat del benestar i políticament no respecten els drets civils.
Davant d’aquesta situació, si no ens agrupem per fer-hi front col·lectivament, no sols tenim amenaçada la sostenibilitat econòmica sinó que, a curt termini, perilla també l’existència de la democràcia parlamentària.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats